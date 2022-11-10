金融峰會｜余偉文談峰會得著　稱非「畀臉派對」　用行動顯示重視

一連三天的國際金融領袖投資峰會，上周圓滿結束。金管局總裁余偉文再於匯思撰文，稱將會向與會者送上一段輯錄了峰會點滴和花絮的短片，並總結今次峰會的得著。

金融領袖非參加「畀臉派對」

余偉文指，由金管局首次舉辦的峰會，雖是這幾場盛事中的「新丁」，籌辦過程亦遇到不少挑戰，包括50年來首次在11月發出八號風球等，幸得多方支持下，活動才得以成功舉行。峰會吸引了超過二百位來自全球約120家國際金融機構的負責人出席，當中約40位更屬全球頂尖金融機構的主席或行政總裁級人物，陣容鼎盛，在近年財金界活動之中難得一見。

談及峰會對鞏固香港國際金融中心地位有何實際效益時，余偉文稱，是次出席峰會皆是金融領袖，要一次過集齊他們專程來到香港同場現身，並不容易。即使是疫情前，如此規模的盛事在任何金融中心也不多見。今次峰會的成功，再次證明和凸顯香港國際金融中心的特殊地位和重要性。而且，作為機構的最高決策者，這些金融領袖不會貿然長途跋涉來港只為參加「畀臉派對」。「他們願意花時間來到香港，是用實際行動顯示對香港及內地市場的重視，為香港復常後的業務發展作出部署。」

峰會吸引了超過二百位來自全球約120家國際金融機構的負責人出席。（廖雁雄攝)

余偉文透露，多間金融機構在上周舉辦了數百場周邊會議和活動，讓來港的管理層與客戶、合作夥伴和員工會面。這些面對面的交談取代冷冰冰的網絡會議，不但有利建立及鞏固人脈聯繫，而且這些金融機構總公司管理層來訪，亦有利提振香港辦公室的員工士氣。「一家環球銀行的總裁跟我說起，當他三年來第一次親身到香港的『炒房』為員工打氣，同事們激動鼓掌歡呼，場面出乎意料地令人動容。」

預告「明年峰會再見」

與此同時，余偉文指出，不少金融機構的負責人都表示，峰會令他們更有底氣，爭取近期在港舉行集團的董事會會議；也有一些機構將邀請集團高層或重要的海外客戶和投資者訪港，更有一些已經在籌備明年恢復在港舉行大型的國際性會議。

他又稱，很多出席峰會的朋友已經三年多沒有來香港看看。今次訪港，終於不用再道聽途說有關香港的故事，而是自己去體驗、去感受、去見聞最真實、最全面、最立體的香港面貌。余偉文又預告︰「不論晴天、陰天或雨天，明年峰會再見！」