港人「報復性出行」　航空旅遊秘訣一文看清　呢日訂機票可慳一筆

多國已恢復自由行，加上本港放寬入境檢疫措施至「0+3」，不少港人「報復性出行」，Expedia香港今日（10日）發布《2023 航空旅遊秘訣》，分析環球機票數據庫的資料，為人提供業界航空旅遊趨勢資訊。



數據同時反映香港出發的航班與機位數量正在回升，今年年底的載客量將比第三季末升近三倍。據 Expedia.com.hk 的數據顯示，聖誕及農曆新年檔期的外遊搜尋量在10月分別上升50%以及75%。

不過，旅客仍需面對難以預測的機票價格、以及航空業尚未完全恢復等情況。Expedia香港預計，由香港出發的長途航班（飛行距離超過3,700公里）將於年底回復至近疫情前平均水平的七成，而短途航班的復甦速度雖然稍慢，但年底亦可以達到疫前平均水平的五成。

多國已恢復自由行，加上本港放寬入境檢疫措施至「0+3」，港人急不及待外出旅遊。（圖片來源：國泰航空）

《2023 航空旅遊秘訣》報告為港人提供的預訂貼士：



1.周日訂機票可以慳一筆：旅客在周日預訂國際航班機票，平均較周五（票價最高的日子）節省23%。



2.盡早預訂：比起出發前6星期內才預訂機票，提前至少6個月前預訂國際航班，平均節省65%。



3.09:00之後出發可降低航班取消機會：根據年初至今的航班狀態數據，03:00至09:00 之間從香港國際機場起飛的航班較其他日間時段出發的航班更大機會被取消。



4.周二出發最優惠：對比周六（票價最高的日子）出發，在周二出發平均可節省 一成，另外，周四較周六出發亦可節省8%。

