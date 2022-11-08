黃碼團進團出｜旅遊業界認為吸引力不大　希望旅客有核酸豁免安排

政府將在本月向入境旅行團旅客推出針對性安排，屆時旅客可「團進團出」，持「黃碼」可進入主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點，以及進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用膳，細節詳情稍後公布。

旅遊業議會主席徐王美倫今日（8日）在電台節目坦言，預期新措施推出後，初期亦不會有太多旅客抵港，認為吸引力不大。至於探討短暫留港旅客抵港後接受較少核酸檢測，她指相關措施尚未落實，現時所有入境旅客均需在第0（抵港日）、2、4、6日接受核酸檢測，對於4日3夜的旅客而言， 「第2日去驗，出報告嘅時候已經離開咗香港，呢方面可唔可以有啲豁免嘅安排？」



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徐王美倫今日在港台節目《千禧年代》表示，景點名單尚未落實，旅行社需要制定完整行程，包括到訪指定景點及餐飲處所，全程亦需要導遊帶隊。其中食肆方面，需要設有密封式間板「上到頂」劃分用餐區域，不能僅使用隔板、膠板分隔。

料符合要求的食肆為中式酒樓

香港餐務管理協會主席梁振華在同一節目指出，已向業界提出相關建議，但食肆名單尚未制定，要待政府公布細節，並說明食肆的防疫要求。他指，現時主要與大型食肆商討合作，預計合作食肆多數為中式酒樓；徐王美倫補充，有興趣及符合密封式間板區域條件的食肆亦能主動聯絡業界。

至於執行細節，例如食肆劃定指定區域接待黃碼旅客，如其他時間未有黃碼旅客用膳可否接待本地市民，以及黃碼旅客如在食肆感染，食肆會否進行跟進措施等，梁振華指，「政府仲未敲定細節我哋要點做」，稱會在這一至兩天再與旅議會及政府官員開會商討細節。

徐王美倫建議，探討短暫留港旅客抵港後接受較少核酸檢測。（資料圖片）

徐王美倫表示，預計初期不會有太多旅客抵港，認為新措施吸引力不大，但這是一個開始，讓外界知道香港逐步復常。

促豁免旅客抵港後接受核酸檢測

對於政府會探討短暫留港旅客抵港後接受較少核酸檢測，她指，相關措施尚未落實，現時所有入境旅客均需在第0、2、4、6日接受核酸檢測，對於4日3夜的旅客而言， 「第2日去驗，出報告嘅時候已經離開咗香港，呢方面可唔可以有啲豁免嘅安排？」梁振華亦稱，「呢個係起步點嚟嘅啫，希望大家一路做落去，政府體恤我哋，或者放寬防疫措施，大家有個互相合作條件嘅啫。」

梁振華表示，在這一至兩天再與旅議會及政府官員開會商討細節。（孔繁栩攝／資料圖片）

預計聖誕新年來港團客回復至疫前一兩成

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖今日在商台節目表示，不要預期「團進團出」後旅客即「拎拎臨臨」來港，預期至聖誕及新年檔期，來港團客可以只回復至疫前一至兩成。梁指出，「團進團出」以東南亞短線客、即菲律賓、泰國及新加坡的遊客為目標，歐美客則要待香港航機承載力回升，以及香港防疫措施放寬，才有望急增：「0+0係最基本啦，旅客嚟香港幾日，佢哋肯唔肯第二、四、六日都核酸檢測呢？」

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