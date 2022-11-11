FTX｜曾容許巴哈馬客戶提款　當地監管機構據報已凍結公司資產

撰文：張偉倫
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全球第二大加密貨幣交易所FTX陷入危機，更在日前宣布暫停客戶提取資金。不過在今日（11日）凌晨更暫時恢復提取資金，有少量USDC流出。其後FTX於Twitter上發文，指出是為處理巴哈馬客戶提款。

FTX於Twitter上發文指出，根據巴哈馬總部及監管機構規定，已開始處理巴哈馬客戶提款，因此外界看到FTX處理部份提款，是公司遵守監管機構規定。該公司又指出被提取的金額只佔公司資產一小部份，目前正積極開發其他途徑，以便為其他客戶提供提取資金。

近年FTX總部由香港遷至巴哈馬首都拿騷。早前有報道指出，巴哈馬監管機構正密切監控及調查FTX。據當地媒體《Nassau Guardian》發出的帖文，指出當地證券委員會已採取行動凍結FTX Digital Markets資產。

報道指出委員會了解有部份FTX Digital Markets客戶資產疑遭不當處理﹑管理不善，因此決定暫定FTX Digital Markets董事權力。若未經臨時清盤人批准，公司持有的任何資產均不能轉移。

日本金融廳要求FTX Japan暫停營運

除巴哈馬外，日本金融廳（FSA）周四（10日）發出公告，已下令FTX Japan暫停營運，並期望該平台於下月9日前停止加密資產交易業務﹑及停止接受迎客戶。FSA指出FTX Japan停止該國客戶提款，卻無指出恢復日期﹑亦無停止接收新客戶，在此情況下監管機構未能確定FTX Japan穩健程度。同時要求FTX Japan須於本月16日前提交業務改善計劃書，以解決上述問題。

此外早前曾獲得FTX 4億美元信貸承諾的BlockFi，於今日（11日）宣布將暫停提款服務，要求用戶不要在BlockFi Wallet﹑Interest Accounts等產品進行存款。在周三（9日）該公司創辦人Flori Marquez才於社交媒體上發文，指出公司旗下所有產品皆正常運行，包括存款﹑提款及借貸等，著客戶毋須擔心。

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