FTX｜曾容許巴哈馬客戶提款　當地監管機構據報已凍結公司資產

全球第二大加密貨幣交易所FTX陷入危機，更在日前宣布暫停客戶提取資金。不過在今日（11日）凌晨更暫時恢復提取資金，有少量USDC流出。其後FTX於Twitter上發文，指出是為處理巴哈馬客戶提款。

1) Per our Bahamian HQ's regulation and regulators, we have begun to facilitate withdrawals of Bahamian funds. As such, you may have seen some withdrawals processed by FTX recently as we complied with the regulators. — FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

FTX於Twitter上發文指出，根據巴哈馬總部及監管機構規定，已開始處理巴哈馬客戶提款，因此外界看到FTX處理部份提款，是公司遵守監管機構規定。該公司又指出被提取的金額只佔公司資產一小部份，目前正積極開發其他途徑，以便為其他客戶提供提取資金。

近年FTX總部由香港遷至巴哈馬首都拿騷。早前有報道指出，巴哈馬監管機構正密切監控及調查FTX。據當地媒體《Nassau Guardian》發出的帖文，指出當地證券委員會已採取行動凍結FTX Digital Markets資產。

Today, the Securities Commission of The Bahamas took action to freeze the assets of FTX Digital Markets. The Commission also applied to the Supreme Court for the appointment of a provisional liquidator of FTX. pic.twitter.com/1sy7yQWnAN — Nassau Guardian (@GuardianNassau) November 10, 2022

報道指出委員會了解有部份FTX Digital Markets客戶資產疑遭不當處理﹑管理不善，因此決定暫定FTX Digital Markets董事權力。若未經臨時清盤人批准，公司持有的任何資產均不能轉移。

日本金融廳要求FTX Japan暫停營運

除巴哈馬外，日本金融廳（FSA）周四（10日）發出公告，已下令FTX Japan暫停營運，並期望該平台於下月9日前停止加密資產交易業務﹑及停止接受迎客戶。FSA指出FTX Japan停止該國客戶提款，卻無指出恢復日期﹑亦無停止接收新客戶，在此情況下監管機構未能確定FTX Japan穩健程度。同時要求FTX Japan須於本月16日前提交業務改善計劃書，以解決上述問題。

此外早前曾獲得FTX 4億美元信貸承諾的BlockFi，於今日（11日）宣布將暫停提款服務，要求用戶不要在BlockFi Wallet﹑Interest Accounts等產品進行存款。在周三（9日）該公司創辦人Flori Marquez才於社交媒體上發文，指出公司旗下所有產品皆正常運行，包括存款﹑提款及借貸等，著客戶毋須擔心。