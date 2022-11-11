FTX申請破產　創辦人「薯條哥」辭任行政總裁　代幣FTT瀉逾24%

陷入危機的加密貨幣交易平台FTX申請破產，其創辦人﹑人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried亦會辭任行政總裁職務。



受到有關消息拖累，虛擬貨幣市場即時受壓，Bitcoin（比特幣）挫5.3%，報16,570.85美元，以太幣最新報1,216.27美元，跌5.52%，幣安幣最新報283.16美元，跌4.9。至於 FTX發行的代幣FTT，最新報2.65美元，瀉24.38%。

John J.Ray三世接任行政總裁

據FTX於Twitter帖文上載的文件指出，FTX Trading宣布包括FTX US﹑Alameda Research及約130間附屬公司宣布，正按當地破產法11章程序，以檢視及將資產貨幣化。

公司又指出Sam Bankman-Fried辭任行政總裁，並委任John J.Ray三世為其繼任人。不過Sam Bankman-Fried會在渡期內會提供協助。公司亦指出在不同國家的僱員，會保持其職位，以協助John J.Ray三世及其他獨立專業人士瘁在破產法11章下繼續營運。

John J.Ray三世於聲明內指出，破產11章的協助可為公司以審視現況，及最可能為股東作出恢復。他又指出只有在公司有效地管理情下，才有其價值；又指出向確保一眾員工﹑客戶﹑債權人﹑合約夥伴﹑股東﹑投資者﹑監管機構及其他持份者，公司會致力達到透明及盡責。

公司又指出包括FTX Digital Markets﹑FTX Australia PTY. Ltd.等公司，是不會包括在破產法11章內。