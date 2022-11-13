NBA｜FTX破產風波捲體壇　熱火提前終止合約兼找新球場冠名贊助

虛擬貨幣交易平台FTX在11月11日宣布破產，獲FTX冠名球場的熱火同日宣布終止與FTX的合作，並將尋找新的冠名合作夥伴。



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熱火球場由FTX冠名前，稱為美國航空球場（American Airlines Arena）。（Getty Images_

熱火主場自1999年起獲美國航空公司冠名為美國航空球場（American Airlines Arena），然而2019年完約時，美國航空公司決定不續約。隨後在2021年3月，擁有球場的當地政府與FTX簽下長達19年、總值1.35億美元的合約，並自同年6月起將球場易名為FTX Arena，FTX當時支付了1400萬美元。

熱火與擁有球場的地方政府發聲明，即時中止與FTX的商業合作。（Twitter）

根據美聯社報道，熱火每年從中取得200萬美元，而其餘金額將全歸地方政府，主要用於打擊槍械暴力、改善貧窮問題及為當地青年提供發展機會。

FTX宣布破產後，熱火與地方政府在Twitter發布聯合聲明，即時中止與FTX的商業合作，並將尋求新冠名贊助。

湖人隊的主場，今季起獲冠名為Crypto.com Arena。（Getty Images）

現時除熱火的FTX Arena外，湖人隊的主場自今季起，由另一個虛擬貨幣交易平台Crypto.com冠名，將名字由著名的史達普斯中心（Staples Center），易名Crypto.com Arena，為期20年，總金額據報高達7億美元。