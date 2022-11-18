FTX新任CEO：職業生涯中未曾見過公司管治如此失敗　存在嚴重缺陷

全球排名第二的加密貨幣交易所FTX 11月11日申請破產，FTX新任行政總裁John J. Ray III在一份提交給破產法庭的宣誓聲明中指出，在其職業生涯中，從未見過公司管治可以如此失敗。據悉，目前僅找到的 7.4 億美元的加密資產，遠遠不足 FTX 破產文件的數額



加密貨幣交易所FTX 11月11日申請破產，債權人恐超過100萬人。早前又有報道指平台上有至少價值10億美元失蹤，又指FTX高層早已知悉FTX將客戶資金借予對沖基金Alameda償還債務，可見FTX事件非常混亂。

John J. Ray III 在法庭上報告了當前的清算進度，稱當前資產清算顧問團隊僅找到 FTX 一小部分儲存在硬體錢包的加密貨幣資產，約合 7.4 億美元，而這個數額遠低於 FTX 「Chapter 11」破產文件宣稱擁有的 100 億至 500 億美元資產。

「正常規範在FTX是不存在」

John J. Ray III曾著手處理美國歷史上最大破產案，作為清算顧問經驗豐富。但他指出，今次的FTX事件，從系統完整性受到危害，到海外監管出事，再到控制權集中於極少數人手中，而這些人欠缺經驗且可能已有所妥協，這種情況是前所未見。

John J. Ray III在一份提交給破產法庭的宣誓聲明中提到，文件顯示，幾乎對所有公司來說是正常規範的政策和做法，在FTX等於是不存在。

他認為，FTX 存在嚴重缺陷，不僅體現於財務方面，流程上同樣如此，清算團隊幾乎無法獲得決策制定的會議記錄，而FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）會使用定時刪除聊天紀錄的軟件與員工敲定重要事宜。