FTX風暴｜居里、大坂直美、布雷迪受害者變被告　律師指須負責任

虛擬貨幣交易平台FTX在11月11日申請破產後，一名FTX投資者周三（16日）控告其創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）及一眾曾為平台代言的體育巨星，其中包括布雷迪（Tom Brady）、史提芬居里（Stephen Curry）、大坂直美與奧尼爾（Shaquille O'neal）。



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FTX在11月11日申請破產。（Getty Images）

美國媒體CNN報道，當地一名FTX投資者控告SBF與一眾為其宣傳的名人，並由今年初曾處理另一宗控告破產虛擬貨幣商訴訟案的Adam Moskowitz，以及曾處理多宗大案的博伊斯（David Boies）為代表律師。

Moskowitz稱，「FTX是個較馬多夫騙案（Madoff Scheme）更大的龐氏騙局」，指出這個騙局需要一眾名人為其宣傳才會成功。

與FTX合作最密切的體育巨星當數NFL球員布雷迪（圖左），他與前妻名模Gisele Bündchen均有參與FTX的宣傳片，並擁有其股份。（Getty Images）

云云被告中，與體壇有關的現役選手包括NFL傳奇布雷迪、NBA巨星史提芬居里、網球員大坂直美與棒球員大谷翔平等人，而前NBA球星奧尼爾、退役棒球員David Ortiz與NBA金州勇士隊亦在被告之列。

上述被告均是FTX的宣傳大使或合作夥伴，部分人更並收取FTX股份作報酬，其中布雷迪、居里、奧尼爾與大坂直美曾在其廣告上露面。《CNN》已就事件查詢布雷迪與居里，暫時未獲回應。

布雷迪FTX廣告：

居里FTX廣告：

奧尼爾FTX廣告：

大坂直美FTX廣告：

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