FTX破產投資者損失逾百億美元　居里與大坂直美等代言人遭究責

全球第二大加密貨幣交易平台FTX聲請破產，造成全美投資人損失超過110億美元。



如今他們也向曾代言FTX的一票大咖明星、運動選手提起訴訟，包含巴西前超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、NBA勇士一哥居里（Stephen Curry）、「俠客」奧尼爾（Shaquille O'Neal）、大聯盟天使球星大谷翔平與日本網球名將大坂直美等人。

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FTX無預警宣告破產，造成美國投資人損失超過110億美元，全球受害者更超過100萬人。根據《每日郵報》報道，投資人在佛羅里達州提起訴訟稱，FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried，SBF，綽號薯條哥）與FTX代言的名人，都須為這些損失負起責任。

據了解，負責提起訴訟的是重量級律師莫斯科維茨（Adam Moskowitz），他在長達41頁的起訴書中指出，許多名人擔任該平台的代言人，這些廣告甚至會出現在電視黃金時段中，這些名人控制、推動、協助或積極參與FTX的業務，違反佛州法律。

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根據起訴書，遭提告的代言名人包含巴西前超模吉賽兒邦臣與前夫美式足球（NFL）傳奇明星四分衛布雷迪（Tom Brady）、NBA勇士一哥居里、湖人名人堂球星「俠客」奧尼爾、紅襪退役傳奇「老爹」歐提茲 （David Ortiz）、大聯盟日籍球星大谷翔平，以及日本網球名將大坂直美。

起訴書更強調，FTX基於「虛假陳述和欺騙性行為」，讓消費者遭受損失，莫斯科維茨強調：「儘管很多和FTX有關的郵件和訊息都已被銷毀，但我們還是找到了，它們證明了FTX的詐欺計畫是如何設計的，目的是利用來自全國各地不成熟的投資者，讓投資者利用手機應用程式進行投資。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】