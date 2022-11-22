美國檢察官據報早於FTX申破產前　已進行調查

外電報道，美國檢察官早於加密貨幣交易所FTX申請破產保護前，已開始進行調查。



報道引述消息人士指出，紐約南區檢察官辦公室在FTX於11月11日申請破產前，已調查公司包括其在境外計作數個月。

FTX與美國地區檢察官未有回應查詢。

FTX客戶入稟控勇士涉欺詐手法宣傳

另一方面，有FTX客戶據報入稟NBA上季總冠軍金州勇士，指出該NBA球隊涉以欺詐手法宣傳FTX。

據《路透》報道，具加拿大公民身份的香港居民Elliott Lam代表美國以外，在FTX平台上交易的「數以千計，甚至數以百萬計」客戶，在三藩市聯邦法院提出集體訴訟。除勇士外，其他被告包括FTX創辦人Sam Bankman-Fried，及由Sam Bankman-Fried有份創立的對沖基金Alameda Research的行政總裁Caroline Ellison。

勇士去年12月宣布FTX成為其加密貨幣平台。Elliott Lam指稱勇士表示FTX是「投資加密貨幣的可行且安全的方式」，以欺騙大眾在FTX投資，又稱自己帳考損失達75萬美元，故根據加州消費者法發起訴訟，為美國境外擁有FTX收益賬戶的客戶損求損害賠償。