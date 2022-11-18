FTX事件：淡馬錫慘賠2.75億美元　更多平台危機恐將「連環爆」

加密貨幣交易所FTX突然倒閉破產引發滾雪球效應，除了Genesis等幣圈相關業者受拖累，新加坡主權基金淡馬錫宣布認賠對FTX的全部投資，2.75億美元血本無歸，軟銀、老虎基金同樣面臨投資損失。



淡馬錫控股17日表示，將全額減記在FTX的2.75億美元投資，並表示沒有再對加密貨幣有直接曝險。此外，貝萊德、老虎環球、軟銀集團、安大略教師退休基金等機構，都有參與FTX的投資，勢必將面臨損失。

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「震央」所在的幣圈更是首當其衝，最知名也最老牌的加密幣經紀公司Genesis表示，在FTX破產後遭遇「異常提款請求」，超過目前流動性可承受水準，將暫停贖回和新貸款發放。文克萊沃斯雙胞胎兄弟創辦的Gemini緊接着也宣布，提供給散戶投資人的高收益產品「Gemini Earn」暫停贖回，因為該產品與Genesis合作。

另據知情人士透露，加密貨幣貸款平台BlockFi準備聲請破產；該平台週一表示在FTX有「大量曝險」；而FTX創辦人Sam Bankman-Fried（編按：綽號「薯條哥」）先前提出要以14億美元挽救的破產加密貨幣經紀商Voyager，如今被迫尋找新買主。

加密挖礦業者也受衝擊，FTX垮台導致的加密貨幣下跌，讓他們的獲利能力面臨壓力。

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班克曼-佛瑞德本人在美國也面臨投資人發動集體訴訟，內容指控FTX的收益率加密貨幣帳戶是未經註冊的證券，違反佛羅里達州法律。該訴訟還要求幫助推廣FTX的多位名人連帶賠償，其中還包括職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和他的巴西超模前妻吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）。

奧克拉荷馬州的投資人賈里森（Edwin Garrison）代表其他投資人在邁阿密法院提出訴訟，尋求從FTX破產遭受的損失索取賠償，並指控這家公司「虛假陳述和遺漏」。訴狀指出：「FTX的詐欺計畫，是要利用全國各地單純的投資人。」

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