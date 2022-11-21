FTX風暴 | 幣圈連鎖踩踏還未完　沒有最糟只有更糟

幣圈迎來寒冬，已經是共識。幣圈第二大交易所FTX宣佈破產後，整個鏈條傳導效應在加速進行。

如果一定要回溯幣圈這幾個月發生了什麼——

LUNA事件—三箭資本破產-虛擬貨幣價格持續下跌-Alameda資不抵債-FTX破產- Genesis瀕臨破產-灰度信託GBTC超級折價……

這不過是幣圈羅生門的一角。

FTX連鎖踩踏

眾所周知的是，FTX擠兑破產危機的引爆點，是因為Coindesk對FTX關聯公司Alameda的資產負債表質疑而引起。

而後，11月16日，全球幣圈最大的借貸機構Genesis宣布，其貸款部門 Genesis Global Capital 將暫停贖回和新貸款發放服務，市場開始傳出Genesis瀕臨破產的消息。

根據Genesis Global Capital的公開聲稱，其只服務於機構客戶，截至2022年三季度末，其活躍貸款總額為28億美元。Genesis的母公司是Digital Currency Group（DCG），這是加密領域最大的金融機構之一。旗下擁有三大加密貨幣巨頭，分別是：全球最大的加密貨幣借貸機構Genesis Global Capital；

全球最大的比特幣持有機構Grayscale Investments，其最主要信託基Grayscale Bitcoin Trust持有比特幣總數量高達63.5萬枚；知名加密貨幣行業媒體CoinDesk。

FTX上周宣佈破產後，Genesis已因此損失了1.75億美元存款，隨後其母公司Digital Currency Group介入，向Genesis注入1.4億美元的流動性資金。也就是說，FTX的破產，反過來引發Genesis瀕臨破產危機，這真可謂是「搬起石頭砸自己的腳」。

加密貨幣交易平台FTX聲請破產，造成全美投資人損失超過110億美元，如今他們也向曾代言FTX的巴西前超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、NBA勇士一哥居里（Stephen Curry）、「俠客」奧尼爾（Shaquille O'Neal）、大聯盟天使球星大谷翔平與日本網球名將大坂直美等人提告索償。（FTX廣告截圖）

幣圈生態一損俱損

往前回溯，因LUNA事件而暴雷的三箭資本破產中，Genesis已經損失慘重。根據清算人所公布的文件，三箭資本共虧欠27家加密貨幣公司約35億美元，其中虧欠Genesis違約貸款高達約23.6億美元。不過，Genesis母公司DCG後來主動為Genesis承擔了12億美元的債務，使得該公司貌似基本渡過了LUNA危機。但自去年以來，這家大型加密借貸平台的貸款規模，已經急劇縮水100億美元，僅剩28億美元。

就在11月17日，三箭資本聯合創始人Kyle Davies對CNBC說，FTX、Alameda互相「串通」，擊垮了三箭資本。Kyle聲稱，在此前的LUNA風波中，三箭資本的頭寸，遭遇FTX和Alameda串通進行獵殺止損，作為他們最大的客戶，三箭資本遭到FTX「獵殺」，頭寸被清算。

如今，FTX又遭Coindesk「獵殺」，還「搬起石頭砸自己的腳」。

最進一步，Genesis和Coindesk背後母公司DCG旗下的灰度投資，是灰度BTC信託基金的所有人，當Genesis傳出破產傳聞，同屬DCG旗下的Grayscale Bitcoin Trust（灰度比特幣信託）的GBTC市場價格，聞聲暴跌。

根據公開的最新文件，當前Grayscale Bitcoin Trust共持有63.35萬枚比特幣，其總股本為692370100股，平均每股灰度信託基金（1個GBTC）含比特幣0.000915個。按照當前BTC市場價格來計算，每股GBTC的內含價值，應該是15.2美元。然而，在市場的恐慌性拋售之下，GBTC現在的市場價格僅有8.33美元。僅相當於其內含價值的55%。這是灰度投資（Grayscale Investments）作為保薦人（Sponsor）推出的比特幣信託，是全球首隻合規的比特幣資管產品。GBTC由於其信託結構，無法隨時贖回股票以跟上市場的需求，這加劇了該基金淨資產價值的折讓。

是不是看著枝節繁亂，但這就是加密貨幣圈的真實生態。幣圈就是一個環環相扣，彼此做嫁衣的生態，一榮未必俱榮，但一損俱損。由LUNA事件開始，裂縫已經思考，現在在加速出血。

5月初，加密幣LUNA，及其密切相關的穩定幣UST大崩盤，成為今年８月幣圈一大震撼彈。（Coindesk）

還有更亂的！

生態惡劣是真，當然還有一句是「不作死就不會死」，而FTX顯然也是把自己「作死」的。

根據FTX新任CEO兼清算人John Ray III向美國聯邦破產法院提交的最新文件，FTX背後的管理混亂，讓人瞠目結舌。John Ray可是經手過震驚全美的安然公司的清盤清算，擁有40年法律和破產重組經驗，但他依然認為，與FTX相比，安然的財務造假幾乎算不上什麼：

「在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的公司控制失敗和如此完全缺乏可信賴的財務訊息……從受損的系統完整性和錯誤的國外監管，到控制權集中在極少數缺乏經驗、不老練的個人手中，這種情況是前所未有的。」

作為全球第二大加密貨幣FTX於11月11 日申請破產保護，恐引發幣圈骨牌效應。圖為FTX冠名的NBA邁阿密熱火隊競技場。（AP）

這份文件認為，FTX根本「沒有記錄」，沒有任何銀行賬戶、現金賬戶、應付賬款或是投資、決策、甚至董事會會議記錄——

「FTX集團沒有我認為適合商業企業的支付控制類型。例如，集團員工通過在線聊天平台，提交款項申請，不同的主管小組通過回覆emoji表情包來批准付款。」

「FTX集團沒有適當的公司治理模式，從未召開過董事會的會議，前任CEO Sam Bankman-Fried據稱使用自動刪除消息的軟件來傳達重大決策和進行溝通，並要求員工也這樣做，FTX的運營因此缺乏持久記錄。」

更有甚者，作為一家數字資產交易所，FTX並沒有為其數字資產保留賬簿或記錄，以及必要的安全控制措施。傳統企業或者金融機構的破產，還可以查詢很多銀行的轉賬記錄什麼的，但幣圈的絕大多數資金流向，都是數字貨幣線上轉賬，如果不進行詳細的記錄，幾乎不可能對公司財務進行任何有效的管理。

10月31日，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），以視像形式出席香港金融科技周。（資料圖片）

在John Ray看來，這樣管理混亂的企業，任何財務報告「無論是否經過審計都不可信任」，暴雷只是早晚的問題。

特別是，破產前的「薯條哥」FTX創辦人Samuel Bankman-Fried（SBF），曾經無數次宣稱自己是「有效利他主義者」，甚至就在4個月前，還在言之鑿出的聲稱「FTX是加密貨幣領域最乾淨的機構」——即便他心底裏真的是這樣想的也是這樣做的，但他在公司管理能力上的不匹配，也給整個行業帶來了一場大災難。

在FTX破產之後，幾家交易所為了自證清白，紛紛公開了自身的資產負債表情況。公布的這些交易所並不一定清白，但不公布的交易所，有較大的概率是有一些問題的。相信，這也僅僅是冰山一角。幣圈的連鎖踩踏遠沒有結束。