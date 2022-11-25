國泰林紹波﹕看到隧道盡頭亮光　對未來數年充滿信心

國泰（0293）今日與分析師進行會面，管理層指出很高興見到自政府最近解除機組人員及入境旅客的檢疫要求後，整體員工流轉情況有顯著改善，並預期良好趨勢會在未來數月持續。



國泰進一步指出，擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行航班運作。

管理層又指出，自7月起，國泰航空集團增聘了約1,800名新員工，有信心持續的招聘活動會繼續吸引優秀人才，支援復常計劃。

公司以審慎及負責任的態度推進復常，以實現於2022年底將集團客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一、2023年底達至70%的目標，並預期於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

現任國泰商務及貨運董事林紹波，為國泰候任行政總裁。（國泰提供圖片）

國泰又指出，隨著國際出行旅遊人潮開始重返香港，截至10月的4個月，其可用流動性資金增加約7%至286億元。

《彭博》引述國泰予分析的一份報告中指出，公司已從一系列資本市場獲得資金，並專注於保留現金及優化成本，又補充自5月以來，公司一直在營運業務上產生現金，又預料該趨勢將持續至下半年。

國泰顧問和商務總裁林紹波指出，看到在隧道盡頭的亮光，未來仍有很多不利因素，所經濟指標均有對不同公司產不利，但公司對未來數年充滿信心。