國泰調高合資格駐港員工底薪3.3%　另派發1個月薪金作特惠金

撰文：張偉倫
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本港旅遊業正處復蘇途上，早前舉行大型招聘會的國泰（0293）行政總裁鄧建榮向員工發出最新內部通告，宣布按合資格駐港員工的底薪調高3.3%，並且派發相當1個月基本薪金作特惠金。

公司又指出經營已由「求存」轉向「復蘇」。

上月舉辦大型招聘會

國泰在今年10月時指出，為滿足未來18至24個月的營運需求，已啟動全面招聘計劃，目標增聘超過4,000名前線員工，包括約2,000名機艙服務員。

隨著政府放寬入境隔離及檢疫安排，市民外遊需求明顯增加。國泰顧客及商務總裁林紹波指出，10月公司已增加往返亞洲各地，特別是日本多個航點的航班班次，並且恢復了往來馬德里﹑當蘭﹑班加羅爾﹑杜拜及加德滿都的航班服務。整體而言10月客運航班運力較9月增加32%，約為疫情前水平的21%，平均每日載客人次由9月時的8,800人增至接近1.3萬人次。

林紹波展望今年年底前業務狀況時表示:「集團早前公布在 10 月至12月底期間，會增加約3,000班客運航班，並將能實現於 2022 年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標。我們預料直至 2022 年年底的旅遊需求將持續改善，而聖誕期間的旅遊需求亦見正面。

「我們早前表示，目標是由 8 月份起實現經營正現金流。其後，香港進一步調整旅遊限制及檢疫措施，因此我們預期 2022 年下半年將能整體達至經營正現金流。

料下半年業績較上半年有改善

「我們預期，集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現，會較上半年有顯著改善，然而整體 2022 全年業績仍將錄得虧損。另外，集團聯屬公司預期將錄得龐大虧損（當中大部分聯屬公司帳目延遲三個月結算，其中部分已作公布）。整體而言，我們預期集團（包括旗下航空公司、附屬公司及聯屬公司）將於 2022 年度錄得重大虧損。」

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