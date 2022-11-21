國泰加薪3.3%　機師批再多10倍都未及裁員前水平　揭近日再減OT錢

國泰航空今日（21日）向員工發信，合資格駐港員工平均底薪將增加3.3%，並獲發相當於一個月底薪的特惠金。有國泰機師向《香港01》表示，2020年大裁員時大幅劏減一半薪酬，現時加薪幅度多10倍都未及當時水平，「我隻雞無得食，你淨係畀豉油我。」他又指，國泰近日提高機師獲取「加班錢」的門檻，每月需要更多飛行時數才可獲「加班錢」，批評是變相減薪，現時3.3%的加薪幅度，大約只能抵消其影響。

香港航空機組人員協會（HKAOA）主席Paul Weatherilt表示，對於部份機師而言，即使加薪3.3%，但整體薪酬仍會因為「加班錢」減少，而下降約9%，形容是向機師掌摑（a slap in the face）。



國泰表示，機師的執勤及編更安排於2023年轉趨正常，為應對新冠疫情的特別津貼、暫時降低執勤時數等，將恢復疫情前的水平。



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國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信稱，合資格的駐港員工平均底薪將增加3.3%，並獲發放相當於一個月底薪的特惠金。至於海外員工，亦會有加薪及特惠金，但水平由區域主管決定。他續指，國泰由「求存」轉向「復蘇」，雖然經營環境仍具挑戰，但期望加薪感謝同事的努力。

不過，有不願透露名字的國泰機師表示，雖然加薪屬於好跡象，亦歡迎公司加薪，但坦言加薪幅度低，即使加幅達33%，但亦不及2020年大裁員前的水平，因為當年薪酬大減約一半，直言「我隻雞無得食，你淨係畀豉油我」。

▼2020年10月21日國泰大裁員▼



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翻查國泰年報，2019年國泰整個集團在全球聘用32,800名員工，當時僱員支出達101.3億元，平均年薪30.8萬元；到2022年，整個集國聘用20,800名員工，僱員支出50.6億元，平均員工年薪24.3萬元，較2019年低約21%。

機師：提高每月最少飛行時數 變相扣減加班費

該名機師續指，在宣布加薪之前，國泰日前更改機師獲「加班錢」的門檻，令部份機師收入減少。他解釋，機師在底薪以外，設有「Monthly Productivity Pay」，可視為「加班錢」。他表示，國泰會設置每月最少飛行時數，不同機種的機師有異，超出該時數後，就可獲「加班錢」，以波音747為例，現時每月最少飛行時數為35小時，但明年超會改為38.5小時，變相扣減3.5小時的「加班錢」。

他認為，加薪3.3%不足以挽留人手，「要走嘅人係唔會因為3.3%而留低」，近期機師流失情況依然嚴重。他坦言，對前景並不感到樂觀，其他國家都已放寬，航空業復甦，部份發達地區的航空公司，例如美加、澳洲等，航空業的薪酬待遇已回復疫情前。

香港航空機組人員協會主要由國泰機師組成，該會日前表示，疫情之前國泰有3,800名機師，現時則只有2,400人，疫情期間有約1,750名機師離職，其中較為資深的職級，即機長（Captain）及副機長（First Officers）更加大減四成。

該會主席Paul Weatherilt表示，歡迎國泰加薪，但認為無阻人手流失。他續指，由於「加班錢」減少，部份機師在「加薪」之下，整體薪酬減約9%，形容是向一直在疫情期間支持香港貨運的貨機機師掌摑（a slap in the face）。

國泰：機師執勤及編將恢復疫情前水平

國泰表示，就提及機師整體薪酬將減少的事宜，「必須澄清有關聲稱並不正確」。發言人表示，機師的執勤及編更安排於2023年轉趨正常，已就若干為應對新冠疫情的臨時措施作出檢視，包括就檢疫及閉環安排的特別津貼，以及暫時降低執勤時數目標等， 並將恢復疫情前的水平。

國泰重申，由2023年1月起，所有合資格的駐港機師的基本月薪及因飛行時數達標的相關薪酬均將調升3.3%，亦已公佈上調2023年的每月津貼及子女教育津貼。國泰續指，預計隨着國泰航增加航班班次，所有機隊的機師包括貨運機隊，於2023年將恢復執勤更頻密的飛行職務，有更多機會達至更高的飛行時數，從而獲得因飛行時數達標的相關薪酬。