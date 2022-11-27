陳茂波：大灣區海空貨物聯運模式測試中　發展冷鏈、藥物高端物流

財政司司長陳茂波今（27日）發表網誌表示，香港機場與大灣區之間正開拓「海空貨物聯運」發展模式，機管局已實行先導計劃，正在不斷測試和建立最有效的操作流程。同時，又會加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善「多式聯運」， 並發展包括冷鏈貨物及藥物處理在內的高端高增值物流服務，鼓勵業界進一步應用科技，提高生產力。



尋求粵港兩地航運進一步互惠合作

此外，本周二香港跟廣州將同步舉行「第二屆大灣區國際航運大會」，陳茂波將發表線上講話。他表示，粵港兩地運輸物流相關政府部門和航運團體一直緊密溝通，並積極尋求進一步的互惠合作，推動整個大灣區的航運取得最大的協同效益和更大的發展。

陳茂波指出，與大灣區之間正開拓「海空貨物聯運」發展模式，機管局在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可在預先完成安檢後直接運達，再利用香港的國際航空網絡，無需重複安檢程序無縫轉運到世界各地。國際空運貨物亦可利用上述路線逆向進入內地。

陳茂波指，與大灣區之間正開拓「海空貨物聯運」發展模式。(資料圖片)

內地出口貨物可無縫轉運到世界

本港海運方面，陳茂波表示，過去幾年，特區政府推出了多項稅務優惠措施，包括7月實施向船舶代理商、船舶管理商和船舶經紀商，提供利得稅半稅優惠（即稅率為8.25%），提升香港吸引海運產業鏈集群匯聚的競爭力。

陳茂波續指，中國是全球最大的商品貿易出口地，貨運物流的需求龐大的同時，對整個航運業服務的需求亦持續增加。在國內國際雙循環的發展格局中，香港的高增值海運服務可發揮聯通內地和國際的作用，也有助香港在融入國家發展大局的同時，服務國際市場。

當本港朝著更高增值的方向發展，國際金融中心及國際仲裁服務，正支持著本港航運業朝更高增值的海運業集群模式轉型；創新科技的應用以及綠色和可持續金融的發展，更為整個產業群創造了巨大的發展潛力。

陳茂波指，香港的高增值海運服務可發揮聯通內地和國際的作用。

航運業朝更高增值的海運業集群模式轉型

陳茂波又指，本港的專業仲裁服務獲得國際航運業的認同，波羅的海國際航運公會（BIMCO）在兩年多前，將香港納入為全球四大國際海事仲裁中心之一。當本港朝著更高增值的方向發展，國際金融中心及國際仲裁服務，正支持著本港航運業朝更高增值的海運業集群模式轉型；創新科技的應用以及綠色和可持續金融的發展，更為整個產業群創造了巨大的發展潛力。

本港積極推動港口提升效率以加強在貨運競爭力的同時，亦朝著高端航運服務的方向發展。目前本港有大約900家與航運相關的公司提供多元化的海事服務；由香港船東和船舶管理公司擁有及管理的商船船隊，以總載重量計，佔全球總量的一成，是全球第四大的船舶註冊處；每周有大約270班國際貨櫃班輪，連接全球近600個目的地。

本港國際金融中心連繫全球、運作高效，便利航運企業應對融資和船舶保險的需要。在海事保險方面，為全球大部份遠洋船舶承保的國際保賠協會集團（IG）13家成員中，有12家在香港設有辦事處，再加上中國船東互保協會的香港分支，讓香港成為倫敦以外全球第二大的海事保賠保險中心。