大快活中期少賺18.4%　派息18仙　將陸續裝修港分店

大快活（0052）公布截至今年9月底止中期業績，期內股東應佔盈利按年跌18.4%至4282.6萬元，每股基本盈利33.06仙，董事會宣派中期股息每股18仙，較去年同期少28%。

期內，收入按年跌0.3%至14.95億元，毛利率下跌1.3個百分點至9.2%；獲政府補助1675萬元，去年同期補助為388萬元。

期內公司開設9間新店，其中6間位於香港，3間位於中國內地。截至9月底，大快活在中國內地經營22間店鋪，於香港共有160間店鋪，包括148間快餐店及12間特色餐廳 。

香港分店重新裝修 審慎擴張內地

大快活稱，雖然今年首季第五波疫情對香港的衝擊日趨平穩，但市況依然艱難。4月底前堂食人數及營業時間限制嚴重影響大快活銷售額，隨後放寬限制及公眾信心恢復，大快活的表現才穩步回升，截至9月底，大快活銷售額已接近去年同期的水平。然而，緩慢的復甦過程意味著大快活的盈利有所下降。

大快活形容，香港政府已放寬多項防疫措施，同時全球經濟或出現大幅下滑，均對公司有利，在緊縮開支之下，顧客通常會降低對餐廳選擇的檔次，尤其是晚市時段。另外重新裝修並引入新設計的多間大快活試點店鋪大獲好評，有關設計更新工程將陸續在店鋪網絡內進行。

內地方面，大快活將維持審慎的擴張計劃，下半財年，大快活將會進行一連串的內部整合和提升營運效率的工作。