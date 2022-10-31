與爸爸如餅印　初入大快活難掩太子身份　羅輝承感恩創業曾洗廁所

世人常說，富不過三代，接手家族事業從來不易，不僅要將生意發揚光大，更難免被比較、被標籤。大快活執行董事兼行政總裁羅輝承，是家族生意第三代傳人，他接受《香港01》訪問時大談心路歷程，不諱言「太子」身份曾成障礙，感恩創業時期洗廁所，「貼地」性格由此煉成。



早於1972年創立的大快活已經在港屹立半世紀，接班人已傳至第三代。第二代「揸fit人」羅開揚是大快活創辦人羅芳祥的兒子，當初由哥哥羅開福手上接棒後，更帶領大快活改革創新，成功扭虧為盈，如今他又將家族生意傳承予兒子羅輝承，並支持他「放手」去做。

父子如「餅印」 難掩「太子」身份

年近四十歲的羅輝承於2013年加入大快活任職行政實習生，後一步一步「向上爬」，現時任職集團執行董事及行政總裁，接手家族生意之路看似順風順水，但事實上並非如此。

羅輝承表示，爸爸對他最大影響就是身份，「（最初）入嚟大快活，脫離唔到『太子』身份，唔識我嘅同事，都會覺得我哋係有距離，就算我積極拉近大家距離，啲同事都會覺得有距離感先係尊重我。」

羅開揚及羅輝承父子二人猶如「餅印」。圖左為羅開揚，圖右為羅輝承。（廖雁雄攝）

被問及為何不隱藏身份進入公司，羅輝承無奈地稱，父子二人猶如「餅印」，初入公司無法隱藏「太子」身份，「（我哋）好似樣，我係外國住咗好多年，（同爸爸）分開咁多年，但認識我哋的朋友都話『你真係好似你爸爸』，唔係話樣似，係話我講嘢、行路、著衫都似。」

「我哋打扮咁似唔係專登，我以前做飲食又唔係專登」，羅輝承笑稱，「如果我呢幾年先入嚟（公司），就可以戴口罩隱藏。」

感恩創業時體驗前線工作

由於身份的差異，羅輝承最初入大快活時難體驗前線工作，「入嚟大快活，好難係前線做，就算我想去洗廁所，啲同事都會好尷尬。」

不過，幸好羅輝承早在加拿大生活時，曾開設三文治餐廳，就連洗廁所都試過，「（店鋪）規模細好多，洗廁所都要自己做，我係廚房受過好多傷！」儘管飽受創業之苦，但他仍然感恩這段經歷，「當時我冇諗過呢啲經驗有日會用得返，係興趣，係咁啱。」

後來，雖然羅輝承未能在大快活前線親身體驗洗廁所，但亦盡力凡事親力親為，逐漸與同事打成一片，「經過呢幾年落去分店，大家拍住膊頭一齊做，有咩問題會即時講，幫到我好快融入公司。雖然不是由低做起，但都經歷過公司的不同角色。」

羅輝承不僅能與同事相處融洽，亦改變了公司上下氛圍。（廖雁雄攝）

不僅能與同事相處融洽，羅輝承亦改變了公司上下氛圍，「以前開會同大家傾計，唔同級別的同事係唔會challenge（質疑）我講嘢，而外國開會冇分大細，邊個有橋，就邊個講嘢。」

「而家公司變咗好多，（你會見到）同一班同事變化好大，有啲做咗30年的同事都俾好多意見，有時佢哋都會話返我唔啱，『唔得喔你咁樣』。我亦（明白）自己係外國返嚟，係我要適應人，唔係人哋要適應我。」羅輝承稱。

決心「Build on top」

皇天不負有心人，羅輝承坦言從未想象過公司會有如此大轉變，「做嘢模式、溝通模式唔同嗮。唔知自己貢獻多唔多，但付出一定多。我的角色、責任就是改變間公司，唔會再rebuilding，但會build on top（在品牌上建立）」。

即使現時餐飲市場競爭激烈，羅輝承亦信心十足，「 呢幾年競爭大，但我哋都生存到，我絕對有信心可以繼續（經營下去）！」同時大快活計劃進一步拓展內地市場，並在香港研發或收購更多特色品牌。

大快活為迎接50周年，紙杯等重現小丑商標。（廖雁雄攝）

見到兒子如此「生性」，作為父親的羅開揚倍感安慰，他亦認可兒子的作為，「佢思維開放好多，嚟到（公司）做嘢好大膽，係公司文化成型的情況下，佢能夠做得咁好，係社會、ESG方面比我做得更加好，市場都受落，好開心見到呢件事發生。」

最近，大快活推出「大快活APP」，除了外賣自取訂餐功能外，更帶來「走塑．齊齊捐」活動，羅輝承稱，「大快活APP」會記錄客人選擇不用塑膠餐具的次數，達到8次就會幫客人捐一個飯予有需要人士，大快活自己再「加碼」捐多一個飯，相當於走塑8次就可以捐出兩個飯，「大快活唔係為咗做多啲生意，而係為咗令客人知道，我哋價值觀係相似的，長遠係（想同客人）做朋友！」