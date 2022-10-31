專訪｜大快活走過半世紀　舵手憶述最大危機　「扚起心肝齊心改」

香港急速變遷，惟有港式快餐不變，由開到成行成市的茶餐廳，到近期雙餸飯大排長龍，一向貪新鮮的港人對快餐的熱愛始終如一。談到快餐，少不了要提起陪伴港人成長的大快活，無論是早餐食阿活炒蛋的上班一族，還是夜晚食煲仔飯的一家大細，相信都對大快活有特殊的感情。



不經不覺間這個「由細食到大」的品牌原來已創立半個世紀，50年來豈會無風無浪？集團執行主席羅開揚接受《香港01》專訪時憶起當年破釜沉舟的經歷。



港式快餐於60年代後期出現，隨著香港經濟快速發展，逐漸興起和普及，如今已成為香港飲食文化重要一環，大快活亦是港式快餐的代表，它早於1972年在荃灣眾安街開業，今年剛好50周年。截至今年3月底，大快活在港擁有157間門店，疫下全年純利逾4,000萬元，擁有不少招牌菜式，例如阿活炒蛋、咖喱牛腩、煲仔飯。

無論是好景、逆境，港式快餐似乎長做長有，對於經營50年的老品牌是否同樣如此？集團執行主席羅開揚笑稱：「當然唔係！老牌子（雖然）係好嘢嚟，不過你做得唔好就冇啦。」

曾陷困境 小丑logo轉「大」字型火柴人

羅開揚為大快活創辦人羅芳祥的兒子，早在1977年加入大快活，1991年帶領大快活成為上市公司，發展至今。當中經歷1987年股災、2003年的「沙士」，以及眼下這場持續近3年的疫情，但見慣大風大浪的他卻指，最大的困難出於自身，由於過度擴張，1995年至1999年間集團接連出現虧損，「上市之後想不斷發展，結果經營得唔好。」

陷入困境中的大快活，是如何求生呢？羅開揚稱，「當時我哋發覺除咗做好啲品質、服務，但要同客人傳達出去（我哋已經作出改變），最好的方法就係品牌重塑。」

因此大快活在2003年從商標至店面徹底年輕化，商標從小丑改為「大」字型跳躍火柴人，羅開揚指，「當時轉logo、裝修，眼見到的就去改，我自己（以前）學美術，對呢方面比較有講究，當時請Alan Chan（陳幼堅）、Steve Leung（梁志天）最頂尖設計師，成本係好高，但回報很值得。」

全員扚起心肝齊心改

除此之外，大快活更主打無味精產品，並率先嘗試店鋪全面禁煙，羅開揚表示，「搞無味精、禁煙，（做）好多樣嘢去shock market（衝擊市場）。政府2005年全面禁煙，但我哋2003年已經大膽去做，所有分店禁煙，成個品牌變得好健康，以前啲客好多數係吸煙人士，後來家庭客、年輕客多咗。」

結果大快活上下齊心，最終成功扭虧為盈，成為香港快餐品牌龍頭之一。於羅開揚看來，品牌除了看重外在，內涵亦很重要。他直言最緊要是同事「mindset（思維）」，「（大家）扚起心肝，搞返好啲品質，尤其係core products（核心產品），如咖喱、即磨咖啡、肉醬意粉等，將菜單縮細，聚焦嗰幾樣嘢。當時我哋同200幾個同事講，我哋係破釜沉舟，Make a break！」

羅開揚語重心長地解釋道：「假如你哋都唔扚起心肝，有著清晰目標去改，咁大快活點改都冇用，因為如果你啲嘢係唔得，你要改logo，只係快啲話俾人哋知你係唔得！倒不如大家一齊做好！」

大快活執行主席羅開揚認為，品牌除了看重外在，內涵亦很重要。（廖雁雄攝）

50年後直面過去

時至今日，大快活已可以直面過去，為迎接50周年，大玩懷舊風，外賣紙杯由新版變成黃白斜間，Logo更由「大字形」轉回小丑，連膠袋都變為懷舊版，又於各分店展示50周年海報，當中有一半是關於員工故事，其他主題包括公司里程碑、懷舊物件等，細述過去50年的點滴。

菜式亦會出現復刻版，大快活將會在11月陸續推出懷舊菜式，被問及價錢是否亦回到50年前？羅開揚笑稱：「價錢就唔會復刻，但會相當克制。」

老套地說，大快活成功的關鍵是始終以人為本，儘管現時雙餸飯成為流行，亦不會一昧跟風，羅輝承稱，「大快活係可以俾到雙餸飯的體驗，但人同人的接觸先係大快活最重要的，我哋唔想犧牲呢樣，前線人手短缺，我哋就盡量在後勤部門做到電子化，方便調配人手。」

「今日香港，需要互相關懷」

的確，在這個凡事可以WhatsApp就不用通話、可以通話就不用見面的社會，人和人之間的相處變得難能可貴，羅開揚稱，「互相關懷好緊要，尤其是今日香港，係好有意思的（環境），大家要互相關懷。」

憑著關懷社會的初心不變，大快活已經屹立香港半世紀，羅開揚坦言背負著老品牌並不容易，需要小心經營，50年前做生意好多機會， 現時競爭大、挑戰多，「如果你叻、有創意，咪做到，（所以）雖然我哋有根基，都要求變，不過有危必有機，要不斷變化，靠自己適應。」

經過不斷改革創新，羅開揚指，今日快餐已融入港人生活，現時年輕家庭、白領都幫襯，「可以見證著香港飲食文化50年的轉變，好有意義！亦（同香港人）一齊見證著50年來的變遷，佢哋由小朋友變成家長，再帶住小朋友嚟。」