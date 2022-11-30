余偉文：金融峰會3日花1400萬元　冀明年辦央行間會議

金管局總裁余偉文今日（30日）在立法會財經事務委員會會議上預測本港經濟明年仍須面對困難，另外他強調聯繫匯率制度是本港經濟「定心丸」，當局無意亦沒有計劃改變制度。



余偉文稱，受環球經濟放緩和持續加息影響，香港作為對外開放經濟體，出口必定下到影響，加上內地疫情，預測本港經濟明年仍須面對困難。

對於議員提到，有外國對沖基金稱沽空港元，衝擊聯繫匯率。余偉文回應指，香港外匯儲備總額逾4,000億美元，為香港貨幣基礎1.7倍，聯繫匯率制度的後盾非常強，金管局有資源、有能力、有決心維繫港元穩定。

余偉文重申，聯匯制度經歷40年間不同經濟周期和風浪，是本港經濟「定心丸」，當局無意亦沒有計劃改變制度。

余偉文重申，聯匯制度經歷40年間不同經濟周期和風浪，是本港經濟「定心丸」，當局無意亦沒有計劃改變制度。（鄭子峰攝）

港元偏強反映對聯匯信心

余偉文又提到，最近港元由貼近弱方兌換保證水平回升至大約7.8水平，主要是股票市場回升等帶動港元需求，最近港元一個月拆息已升至略高於美息，認為息率調節反映聯匯機制運作良好；但若果美國下月繼續加息，不排除港元會再度貼近弱方兌換保證水平，並再有資金流出港元。

對於有議員關注本港負資產情況惡化，余偉文指，即使目前進入加息周期、金管局將壓力測試要求下調至2厘等，目前借貸人的還款能力仍然存在。

被問及國際金融界對香港法治的看法，余偉文指，與投資者交往之中，見不到有任何因為對香港法制信心動搖而影響投資，反之有因為見到香港很多重要因素能保持並有新機遇，而慢慢將資金投入香港。投資者考慮一個地方投資不單看重當地法治，也會留意資金自由進出、投資機會等一籃子因素。

余偉文指，在明年會再辦峰會，並希望舉行央行間會議。（路透社）

金融峰會3日花1400萬元 擬辦央行間會議

至於金管局本月初舉行為期3日的國際金融領袖投資峰會，余偉文透露，峰會共花費1,400萬元，涉及場地、製作公司等費用。

余偉文續指，在明年會再辦峰會，並希望舉行央行間會議，讓不同地方監管機構親身看到香港市場正常化。又指目前已有金融機構籌備明年1、2月在香港復辦旗艦會議活動，都可加深外界認識香港最新情況和機遇。