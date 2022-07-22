金管局余偉文﹕聯匯制度行之有效　籲市民小心分辨事實　免受誤導

美國對沖基金經理Kyle Bass揚言再次沽售港元，又認為港元再難與美元掛鈎，及預料一年內港匯將貶值最多4成。Kyle Bass言論引起市場人士熱議。金管局總裁余偉文則在最新一期《匯思》，既重溫整套聯匯制度運作之餘，亦希望外界不受傳言誤導。



他先指出聯匯制度運作近40年，一直行之有效，再就簡述制度具體運作。若市場對港元的需求增加，港元匯率轉強至7.75港元兌1美元的強方兌換保證水平，金管局會應銀行要求買入美元賣出港元，使銀行體系總結餘（貨幣基礎的一個組成部份）增加及港元拆息下跌，從而令港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內；若市場對港元的需求減少，港元匯率轉弱至7.85港元兌1美元的弱方兌換保證水平，金管局會應銀行要求買入港元賣出美元，使銀行體系總結餘減少及推高港元利率，港元匯率隨之穩定於7.75至7.85的區間內。

銀行體系結餘仍有1650億元

隨著美國今年進入加息周期，聯儲局公開市場委員會自3月起接連在3次會議後上調聯邦基金利率目標範圍，至目前為止已加息共150點子，下週舉行的會議亦有很大機會繼續加息。隨著美元拆息高於港元拆息的差距拉闊，根據聯匯制度的設計及運作，市場出現更多套息交易，加上近月本地市場對港元需求偏弱，港匯自5月以來多次觸發弱方兌換保證。金管局按機制買入港元賣出美元，截至昨天（7月21日），金管局共買入1,700多億港元，銀行體系總結餘亦相應下降至大約1,650多億港元的水平。根據聯匯制度有關操作，隨著弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系，利率自動調節機制會發揮作用，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。

金管局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，香港外匯儲備規模龐大（高達4,400多億美元），相當於港元貨幣基礎約1.7倍，是聯匯制度的堅實後盾。金管局絕對有能力及決心，繼續維持聯匯制度，以及香港貨幣及金融穩定。香港不需亦無意更改聯匯制度。

隨著美國持續加息，大家在未來一段日子，可能會繼續見到金管局承接港元沽盤及銀行體系總結餘下降的報道。如上所言，這些情況是聯匯制度的設計和預期之內，毋需擔心。

籲市民置業時要小心評估及管理風險

在聯匯制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。參考以往經驗，包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期，港元拆息未必會立即完全跟隨美息上調。港元拆息逐步隨著美息上升是聯匯制度下的正常現象，大家毋需擔心。還有一點要注意的是，雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平，因為每個加息周期的情況及市場因素都不盡相同，不可一概而論。

至於銀行息率，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整息率的時機及幅度。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。

他指出聯匯制度的設計及運作簡單易明，但大家仍需慎防坊間不時有一些不負責任的言論，擾亂視聽，例如說由於銀行體系總結餘持續下降、內地地產發展商的問題等，會令聯匯制度崩潰。最近，竟然有人將金管局月初與人民銀行貨幣互換協議的優化措施，描繪為影響聯匯制度的一大風險因素，說根據上述協議，港元會被送繳人民銀行云云。事實上，人民銀行與金管局簽訂貨幣互換協議的主要目的，是支持香港離岸人民幣市場的持續發展，與聯匯制度無關。環顧全球，央行或貨幣當局之間簽訂貨幣互換協議實屬常見。就人民幣而言，人民銀行已累計與40個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署過雙邊本幣互換協議。面對宏觀環境和市況的變動，大家必須打醒十二分精神，評估和管理風險，當中包括小心分辨哪些是有真憑實據的事實，哪些是憑空揑造甚至別有用心的傳言，以免被誤導。

他指出金管局的員工會一如以往，繼續向大家解說在維持香港貨幣及金融穩定方面的工作。