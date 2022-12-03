國泰：感謝員工努力不懈　會直接與機艙服務員保持聯繫及提供支援

由機組人員組成的國泰空中服務員工會，日前向國泰（0293）行政總裁鄧健榮發信，指控待遇轉差。國泰發言人表示，公司感謝機艙服務員及所有員工在過去兩年半以來的努力不懈，隨着陸續增加航班班次，會繼續直接與機艙服務員保持聯繫及提供支援。



工會早前以「一群疲憊、失望和憤怒的國泰航空公司空中服務員」的名義發公開信。內文提到，在疫情兩年多以來，為了與公司共渡時艱，員工永久大幅減薪，在前線冒著染疫的風險，仍留守崗位，確保航機抵達目的地，並過著閉環式的隔離生活。

然而，當航空業復甦之際，工會批評「待遇卻竟然每況愈下」，包括人手減少、外站休息時間縮短，亦無邏輯可言，「敢問以上這些就是我們一路走來對公司不離不棄換來的應有回報嗎？」

▼10月7日 國泰舉行疫情後首次機艙服務員招聘會▼



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發言人指出，值勤安排嚴格遵從民航處制定的「認可限制飛行時數計劃」，為機組人員提供較法定最低要求更長的休息時間，安排並不存在安全問題。

另外，國泰承認在重建網絡及恢復更多航班過程中，值勤編更安排可受關注。公司指，由於現時航班班次比較少，因此機組人員在外站逗留的模式與往時不同，正努力以人手方式調校值勤更表的編排。

長遠而言，當國泰繼續恢復更多航班，值勤更表和航班選擇均會有改善。隨着飛行時數增加，機艙服務員會享有更多額外飛行時數工資及其他津貼。

發言人稱，儘管國泰在復常之路上挑戰重重，公司已宣布於2023年向所有合資格員工加薪3.3%及派發相當於1個月薪酬的特惠金，以表揚同事在艱難時期謹守崗位。