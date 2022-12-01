國泰空服員工會向CEO發信　批航空業復甦之際待遇卻每況愈下

全球航空業逐漸復常，國泰航空日前亦指，已由「生存」（Survival）轉向「復甦」（Recovery）。由機組人員組成的國泰空中服務員工會，今日（12月1日）向國泰行政總裁鄧建榮發信，指當大家喜見航空業再度復甦之際，待遇卻每況愈下，人手愈減愈少，外站休息時間亦愈來愈短，批評措施愈來愈令人摸不著頭腦，「敢問以上這些就是我們一路走來對公司不離不棄換來的應有回報嗎？」

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，由今年一月起，每班機都減少一名員工；而且外站休息時間縮短，例如到澳洲會有一日的休息時間，惟現時只有15至17小時，而且未扣減過關、前往酒店等時間，實際休息時間更短。



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工會發信批待遇變差

工會以「一群疲憊、失望和憤怒的國泰航空公司空中服務員」的名義發公開信。內文提到，在疫情兩年多以來，為了與公司共渡時艱，員工永久大幅減薪，在前線冒著染疫的風險，仍留守崗位，確保航機抵達目的地，並過著閉環式的隔離生活。

然而，當航空業復甦之際，工會批評「待遇卻竟然每況愈下」，包括人手減少、外站休息時間縮短，亦無邏輯可言，「敢問以上這些就是我們一路走來對公司不離不棄換來的應有回報嗎？」

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蕭詠恩回覆時補充，由今年一月起，每班航機都少了一名員工工作。另外，過往飛往澳洲後，會逗留一天休息；然而現時只有15至17小時，而且並未扣減過關手續、前往酒店的時間，即實際休息時間更加短。她又指，國泰更換了編更系統，過往一般一班長途機，加數班短途航班；但現時制度既不平均，亦不透明，有員工獲編10班短途機，全部即日來回，並無外站津貼。

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信件又提到，員工多次表達訴求，然後耐心等待回覆，「可惜換來的只是一次又一次被敷衍和視而不見。」工會直言，員工並非機器，「在過勞和工資偏低的情況下，在三萬呎高空中是否還能百分之百確保乘客的飛行安全？」

信中結尾指，如國泰仍自視為傲視全球的航空公司，「請好好珍惜這一群還願意留下來的人」。國泰日前啟動全面招聘計劃，目標增聘超過4,000名前線員工，包括約2,000名機艙服務員。不過當時工會批評，空服員底薪是以70小時的飛行時數計算，收入大約9,000元；連同外站津貼約1,000至2,000元，總月薪大約11,000元。國泰上月底宣布，合資格駐港員工加薪3.3%。