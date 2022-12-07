「收成期」後再惹關注　陳健波「酒吧靚女論」被批涉歧視│溫多娜

身兼行政會議成員、立法會議員陳健波曾發表「收成期」言論，惹來各界關注，溫多娜今日（7日）發現，網上有保險業人士，及財金界「KOL」討論他日前於一個保險業論壇上的講話，更被批評涉及性別歧視！

保險比較平台10Life精算師兼聯合創辦人倫凱恩於linkedin撰文，指自己星期一以視像方式參加由保監局舉辦、名為「反思．重啟．復甦 迎向堅韌未來」的亞洲保險論壇。當財政司司長陳茂波談及在香港經商的好處時，陳健波以「我哋酒吧女仔靚啲（our bars have prettier girls）」作回應。她對此言論感震驚及失望，亦驚訝當時未有人提出反對，稱現場觀眾有微弱笑聲作回應。

她認為，在任何專業場合這種性別歧視及妄顧公眾感受的評論（sexist and insensitive comment）都不應該出現，更甚的是在國際行業論壇上談及，她希望所有性別的人都可在未來糾正這些不當行為，以促進人類進步。

財金界「KOL」中環十一少轉載倫凱恩的文章，更狠批陳健波於國際論壇上搞「色狼外交」。《香港01》向10LIFE及陳健波查詢。10LIFE方面回應指，確認文章由倫凱恩撰寫及發表，但沒有其他補充。

陳健波：言論被斷章取義

陳健波之後接受《香港01》訪問，指倫凱恩的文章未有提及前文後理，令公眾誤會屬不幸。

他解釋，當時陳茂波司長談到香港與新加坡的競爭時，提到香港有很多行山去處，他就接著回應，指香港有四成土地屬郊野公園，所有人都可以去，又引用現場有人士較早前向他提及，香港酒吧的女生比較漂亮，街上亦有很多富香港特色的美食。

他指，一直都有向不同的人士了解香港與新加坡之間的分別，知道酒吧對海外人才來說，是生活的一部分，而自己引用該人士的言論時，有提及「唔知應唔應該咁講」，強調僅希望以較輕鬆的方式，去帶出香港的軟實力較新加坡好。

陳健波重申，對自己言論被斷章取義，引來公眾誤解感不幸。

「收成期」言論惹批評

翻查資料，陳健波於2019年反修例風波期間，批評動亂破壞香港穩定，更稱「最唔忿氣係我，咁辛苦儲了咁多年錢，好努力才有今時今日比較安穩的生活，我嫖、賭、飲、蕩、吹都唔啱嘅，好基本的生活就得，你點解要破壞我生活？依加我收成期吖嘛」言論一出惹來部分人士批評。