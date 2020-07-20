陳健波「收成期」論的無知與自私

立法會財委會主席陳健波上周主持今屆會期最後一次會議後，重提去年的「收成期」論，結果再次引來輿論訕笑。這位在2012年及2016年「零票」當選的保險界功能界別議員希望安享「收成期」，不想年輕人摧毁他及其他中產的奮鬥成果，不能說全錯，只是其「解說」卻給人無知、自私的觀感。政治人物既要有深度，更要有良心，他連番發表類似言論，足見此人毫無長進。

說陳健波無知，是因為他不明白上一代的成功有其特殊背景。「六七」暴動後香港社會經濟面貌不斷改善，許多資質相對平庸、學歷不高的人也可以「上位」。他們的成功當然離不開個人努力，但經濟起飛是不能忽視的重要背景。問題是，現時香港在既得利益阻撓下已失去更新能力，加上經濟結構缺乏轉型，導致階級流動固化，以致年輕人無法選擇事業、上樓難、生活成本高、工時長、薪資低等問題非常尖銳，昔日靠努力改變命運的路徑依賴不易複製。因此，像陳健波那樣漫談「自己建立（成果）才值得自豪」實在太過離地。

說陳健波自私，是因為他彷彿上了岸就只想享福。如果他是普通人，確實無須操心香港的長遠發展，但作為政治人物，眼界就只能局限在保障自己的「收成期」、只求生活安穩嗎？立法會議員是公職，為香港問題發聲、出謀獻策是職責所在，當許多年輕人錯誤地以破壞社會運作的方式宣泄怒氣，從政者是否應該思考根本原因是什麼？如何憑藉自身優勢為下一代做些事？

憑藉優勢 重新出發

無可否認，香港的問題非常複雜，既有社會經濟困局，也有政制困局，要克服就必須承受巨大陣痛。但我們並不認為香港的光輝可以就此完結，因為我們還有不錯的條件──香港有大量受過高等教育的人口、有講求理智的專業人才、有良好的法治環境，只要運用得宜，是可以重新出發的。

陳健波不是建制派的核心人物，但在促進香港重新出發上並非毫無影響力──只要他和其他建制派政客不做「應聲蟲」，而是督促政府針對香港的諸多問題進行大刀闊斧的改革，香港面貌便可煥然一新。只有改革才能突破瓶頸，創造另一次經濟起飛，讓下一代獲得上流機會，就像陳健波一樣建立自己的「收成期」。