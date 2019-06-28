泛民追擊陳健波收成期論　區諾軒：民主派點先唔破壞你嘅收成期？

立法會財務委員會今天（28日）繼續審議「有機資源回收中心第二期」撥款，工黨張超雄提出中止該項議程，上周五（21日）在立法會提出的「收成期論」的財委會主席陳健波成為眾矢之的。 民主派區諾軒質疑議程調動和加會49小時的安排，並提到有說唱歌手以陳健波的「收成期論」製作歌曲，反問陳健波「民主派點先唔破壞你嘅收成期？」陳健波則針鋒相對指「段片拍得非常好」，令更多年輕人知道誰是陳健波，希望網民能廣傳。 新同盟范國威批評，陳健波把個人榮辱得失與財委會議程優次扣連，斥「財委會同你嘅收成期有咩關係」。陳健波稱議員先處理「正經嘢」，若范國威想討論收成期，會議完結後「同你慢慢傾」。

范國威批評，陳健波把個人榮辱得失與財委會議程優次扣連。（盧翊銘攝）

陳健波承諾不討論明白大嶼



財委會上周五因民主派不斷要求討論《逃犯條例》修訂，令會議腰斷，陳健波在會議後爆出「收成期論」，稱：「千祈唔好以為係我自己講，係全香港，好多人都覺得，你哋（泛民）呢班人搞亂香港」，又說：「最唔忿氣係我呀嘛，因為我咁辛苦，儲咗咁多年錢，好努力先有今時今日比較安穩嘅生活，我嫖、賭、飲、蕩、吹都唔啱嘅，好基本嘅生活就得，你點解破壞我呢個生活呢？依家我收成期呀嘛！」近日，說唱歌手「Luna Is A Bep」以該言論創作歌曲《收成期 Feat. Lil’ 波 aka 陳健波》，歌曲在網上熱播。

會議今天討論中止「有機資源回收中心第二期」撥款項目時，民主派多位議員以「收成期論」狙擊陳健波。區諾軒要求陳健波澄清明日大嶼前期撥款的審議安排，並提到歌曲《收成期》「好好聽」，問陳健波「民主派點先唔破壞你嘅收成期」？陳健波則稱「段片拍得非常好」，令更多年輕人知道誰是陳健波，希望網民能廣傳，並指明日大嶼項目已排在最後，休會前不會討論。

范國威批評，陳健波把個人榮辱得失與財委會議程優次扣連，斥「財委會同你嘅收成期有咩關係」。陳健波不甘示弱，稱議員應先處理「正經嘢」，若范國威想討論收成期，會議完結後「同你慢慢傾」。

熱血公民鄭松泰則說，他不想進入有關收成期的討論，但不少人都認為，陳健波為了自己的收成期，令特區政府步入「收皮期」，認為政府正處於管治危機，財委會應有喘息的空間。陳健波指，「6.12過咗咁耐，應該要平靜落嚟」，又指有五十多個議員希望召開會議，故不會暫停會議。

中止動議最終由19票贊成、32票反對遭否決。有機資源回收中心第二期的撥款最終以36票贊成、8票反對和2票棄權獲通過。在工務小組委員會反對項目，破紀錄發言14次的行會成員、自由黨主席張宇人沒有出席投票。

區諾軒要求陳健波澄清明日大嶼前期撥款的審議安排。（盧翊銘攝）