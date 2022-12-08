「疫戰」終點在望　科技及復常股料為升市領軍｜許繹彬

隨著國家主席習近平與歐洲理事會主席米歇爾上周四會面時，提到內地青年對疫情感到挫折，也提到近日流行的Omicron病毒株致命率較低，言論被視為放寬防疫封控鋪路。果然昨日（8日）全國各地的防疫措施開始鬆綁，只要求指定人群進行核酸檢測，其他人群「非必要不做核酸」；此消息令一眾中港股民歡喜若狂，有人更指出，這場長達三年的「疫戰」結束終露一線曙光。香港投資者更認為，距離通關的日子，有望邁進重要的一步。

恒指在本周一先炒此利好消息，迅雷不及掩耳地一開市便升穿18800點的心理關口，過五關斬六將，一口氣衝上19807點，成交再次突破二千億元。科技股成為領軍的主要動力，ATMXJ一同發功，一直被外間認定為減持對象的騰訊（0700）、美團（3690）及比亞廸（1211）再次發揮其股王本色，前者終於衝破300元的重要阻力位，更一度向320元邁進；後者一度升穿200元大關，氣勢恢宏。一眾「疫情復常股」料最為受惠，例如海底撈（6862） 、九毛九 （9922）及呷哺呷哺 （0520）的股價已群雞起舞。筆者認為，萬眾期待的內地放鬆防疫政策，最終由習主席親口說出，意義非同凡響，中港股市自然呈現報復式反彈。

銀河娛樂（0027）為濠賭股龍頭。（資料圖片）

筆者認為，疫後必須面對經濟重建的問題，將會充滿考驗，尤以通脹問題將衍生許多不確定性，為股市帶來變數。港股在11月僅用了1個月時間，由14800點直衝上19800點，高低位合共五千點，由於累積升幅頗大，加上升近二萬點水平，在此重要的心理關口下，單日或會呈現極大的波幅。

隨著抗疫之路出現雨後陽光，令人民幣匯價報復式反彈，相信北邊水源會逐漸充裕起來，進而灌溉港股水漲船高。儘管美股仍不斷出口術：一日放鷹、一日放鴿，導致股市大上大落。但港股有強大的北水作後盾，因此未受美股大幅回吐而回落。如港股大成交的形態不變，大漲小回是港股新常態，建議投資者繼續留意成交額的走向及牛熊量分佈。

筆者預期，復常措施及通關之路短期內仍有待跟進，現階段中港兩地的隔離政策，期望農曆新年前可落實「0＋0」，如夢想成真，澳門將因此而受惠，龍頭股銀娛（0027）可望突圍而出。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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