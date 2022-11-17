港股上落波幅大　成交轉強　伺機留意比亞迪 ｜許繹彬

港股由寒氣入骨到春回大地，關鍵因素是人民幣匯率。人民幣兌美元由上月低見7.3左右，到近日重返7.05水平。人仔轉強為刺激恒指大轉勢的轉捩點。眾所周知，人民幣倘若維持弱勢，必影響內地的民生地產及對外投資，惡性循環下，北水力度必遭受拖累而受限，一直依賴北水灌溉的港股，只會繼續疲弱。歐美資金一向抱著跟紅頂白、擇優而噬，眼見港股弱勢不改，投向強勢的美股，為港股雪上加霜。港股是次反彈，足證人民幣轉強的威力，北水帶動港股過關，強勢再現，千億成交已成近日常態，更數次出現二千億以上的成交。歐美資金捲土重來也是助力之一。

筆者認為，需留意內地疫情有蔓延跡象，若內地政府對是次反彈不似以往那樣著急，相信距離對外開關的日子，將邁進一步，吸引外資重投國內股市。港股有望受惠水漲船高；如港股成交持續高企，有力挑戰100天線18838點，而支持區則希望在17800點有支持。連日來急升的股份，或現大上大落的格局，必須格外留神；建議可留意電動車龍頭比亞迪（1211），儘管股神巴菲特多次作出減持，但港股持續強勢引領下，股神或會因此改變想法。

十一月恒指終在連日締結大成交的推波助瀾下，成功脫胎換骨，一眾投資者對此均難以置信。港股承美股上周稍跌，而低見過15945點，卻只用短短三個交易日收復失地，一口氣升穿10、20及50天線，更一度直逼100天線18838點，勢如破竹，弱勢全消。港股升幅突然冠絕全球，完全可以套用「跌就跌到心寒，升就升到你唔信」來形容近三個月的恒指走勢，相信無人會反對。

上月恒指猶如高台跳水直插無水花，低見14816點，令人「不寒而慄」，跌幅冠絕全球，手持股票的小股民可謂「一殼眼淚」。來到今日，港股的走勢變身作一部沒有刹車系統的超級跑車，過五關斬六將，升勢更難以估計，手持現金、伺機入市的投資者，此刻一定不知如何是好，有此心情實屬正常。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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