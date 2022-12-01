內地多箭齊發振經濟　防疫鬆綁通關在望　留意呢隻受惠股｜許繹彬

港股無懼美股急跌，主因乃國內為救本土經濟，而作出一系列措施去谷內需，繼上周出手再下調存款準備金，令資金鬆綁；同時，擾攘多年的內房債務問題終露曙光，中央政府對房地產行業供需全面轉向支持與呵護，近月先後連發三箭，以拯救水深火熱中的樓市。

「第一支箭」是銀行信貸支持；「第二支箭」為債券融資幫扶；本周再發「第三支箭」，股權融資鬆綁，層層突破。此一連串舉措令市場普遍認為，中國房地產行業將延續「政策落實、信用恢復、預期扭轉、銷售回升」的態勢。

此外，人行及銀保監會公佈「金融16條」，要求金融機構全面支持房地產行業；必定令國內房地產行業復甦，帶動百業受惠，直接激活國內的資金鏈，亦有助牽引資金投入股市。

筆者認為，儘管國內疫情持續升温，但國內今次在防疫措施上，看似沒有過往那麼緊張，更以「快解快封」的方式，紓解民生上的問題。再次令市場憧憬國內防疫問題料將鬆綁，期望離通關不遠矣。上述困擾多時的問題若迎刃而解，將有助激活資本市場，為低迷的港股帶來生氣，單看近日成交增長可見。

如憧憬國內防疫政策放寬及通關，可留意相關受惠股，當中首都機場。（資料圖片）

大市氣勢如虹 成交突破二千億

港股猶如「久病初愈」，在突破每條移動平均線時，均會呈現「似是如非」的感覺，投資者不妨留意成交的增減，以及反映美國上市的中概股表現的金龍指數，對港股去向有重要啟示。如對國內防疫政策及通關有所憧憬，建議可留意相關受惠股，當中首都機場（0694）可作留意。

港股在國內疫情蔓延下，本周原本力不從心，成交萎縮至不足千億，恒指一度低見16,833點， 50天平均線命懸一線。殊不知，買盤突然湧現，科技股以騰訊（0700）及美團（03690）為首，帶動恆指低位反擊，收復部份失地，千億成交得以重現。

好友更在期指結算日，無懼美股隔晚下跌近500點，一開市科技股ATMJ並駕齊驅，再加交易所（0388）助攻，向淡友大舉狙擊，更在完全沒有回氣的情況下，再度升穿10天平均線，僅用一日時間，重返18,000點。昨天連100天線亦升穿，高見18,639點，創下近月高位，成交激增升穿二千億，扣除MSCI換馬的因素，亦錄得逾1,600億成交額，氣勢如虹。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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