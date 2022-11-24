行業監管或近尾聲　恒指回勇由科技股領軍 ｜許繹彬

港股一鼓作氣衝上18414點高位後，出現力不從心及後勁不繼的狀態，加上內地確診數字急升，以及行政長官在曼谷公幹回港時確診，令疫情恐慌再度升溫，促使獲利回吐盤湧現，令港股顯著調整，回調至近17300點，成交更跌穿千億元水平。美股到33000點時，不僅缺乏明確方向，只見上落市，成交亦明顯萎縮。內地儘管確診人數上升，Ａ股市場反應反而不似預期大，呈現橫行格局。



ATMX走勢左右港股表現

港股用五個交易日升了二千多點，一口氣衝破18000點，同樣以五個交易日挫逾千點，跌至17300點，來到此水平稍為歇息或作出回調，亦屬人之常情。美股在過去兩年疫情及經濟環境不斷惡化的情況下，仍穩步上揚，不斷加息令美金轉強，其他貨幣則貶值到遍體鱗傷，吸引大量避險資金湧進美國金融體系，令美股受惠。隨著美國通賬率顯著回落，加息步伐或會減慢或進入尾聲，美股的走勢會較為收斂，及呈現日上日落的情況，相信亦不出奇。若保持「升市成交大，跌市成交縮」的情形，暫以「回氣待變」來形容。

筆者認為，港股現階段的著眼點在於內地對疫情的最新看法，如能用「口硬手軟」的態度，則對港股仍有優勢。正所謂「成也科技，敗也科技」，港股能否再破悶局，仍取決於ATMX能否喘定。不論升跌市，此類股份一直是大上大落，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻被內地監管機構處以10億美元罰款，市場解讀為行業監管已進入尾聲。再者，科技股於過去兩年無論於監管及經營上均陷入嚴冬，隨著近期陸續公佈業績，開始漸見增長，希望在這些正面的數據支持下，能令仍在漂泊的科網股逐步穩定下來。筆者預期，恒指的下次回勇或由科技股帶動，龍頭股騰訊（0700）相信肩負領軍的角色。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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