經濟高峰論壇｜李小加：倡創新方式　化解小企資金不通難題

《香港01》經濟高峰論壇2022於今日（8日）舉行，滴灌通集團創辦人及主席李小加在「接通內外循環 打造多元樞紐」的主題分享時稱，多年來香港的金融改革及推進，多次滿足了中國的發展需求，例如中港股市債市的互聯互通機制，解決了境內及海外資金雙向流動及投資的難題。展望未來，認為香港的金融發展，宜探索化解中國以至世界經濟體經常出現的問題，就是大金融及小企業之間資金不通的問題。



他指出，在現時社會的大金融模式，是參照華爾街的機制，支持企業擴大及上市集資，然而，卻無法協助小企業獲得資金。不過他認為，未來的金融市場發展，不應只着重集資，同時要支持「散資」。中國從事消費的小企業，對中國就業市場貢獻最大，因此應協助小企獲得資金發展。他指出其在本港創辦的「滴灌通」，正是要將國際資本，一滴一滴地輸送到內地小企業，以化解小企業資金不通難題。

他提及，「滴灌通」今年已投資逾1,700家小微實體門店，遍及120個品牌，平均而言目前投資每間小店項目為38萬元，然後，透過內地全面的電子化支付機制，向小店取得收入分成。北京、上海、內蒙古、廣州的小店的回收額各有不同，視乎當地經濟發展。通過資金回收機制，可以精準地了解及分析中國各行各業的經營狀況及盈利能力。