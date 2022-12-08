經濟高峰論壇｜陳家強：香港要有產業　才可與深圳達成產業合作

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。前財經事務及庫務局局長、香港科技大學工商管理學院院長資深顧問陳家強，在「強化港深互通 壯大產業連結」的主題分享時，提到香港不能只做好超級聯繫人（Super connector）的角色，要做好深港合作，必須要貢獻自己的科研能力，有產業才可以達成產業合作。



談及到港深互通、深港合作，陳家強認為，一直以來，香港作為超級聯繫人、中介人的角色，在介紹投資機會方面一直都做得不俗。隨著中國崛起，香港的獨特角色無人能夠取代，但卻沒有及早考慮扮演「操作人」、從業者的角色。

陳家強明言，香港固然要做好超級聯繫人的角色，但不可以只做中介人。隨著未來綠色產業有好大需求，陳認為在減碳減排等方面，牽涉大量科研、數據，「唔通唔做嘢？」。他強調，深港互通並非只是把資金投進深圳就足夠，香港要有所貢獻，要自己有科研能力，因為香港要有產業，才可以談得上產業合作。

另外，陳家強建議政府要抱有「先行先試」的態度，從海外引進企業，讓他們在港先行先試，並為其提供解決方法，從中認識香港的不足之處，總比推出大政策後，經歷三四年再檢討更為有效。