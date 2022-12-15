美國加息｜滙豐今年第三次加P　加0.25厘至5.625厘　周五生效

美聯儲宣布今年3月以來第七次加息，幅度為0.5厘，港美息差擴闊、資金成本持續趨升之際，龍頭銀行滙豐在加最優惠利率﹙P﹚，為今年9月以來第三次。



滙豐今天（15日）宣布，由12月16日起，上調港元最優惠利率0.25點子，由年利率 5.375厘調高至5.625厘。

滙豐今年9月22日今年第一次加P，由5厘調高至5.125厘，第二次加P於11月4日，上調0.25厘至5.375厘。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高25點子。滙豐自9月22日今年第一次調整港元儲蓄存款戶口利率，當時調高12.4 點子，第二次在11月4日調高25點子。

滙豐：適時調整利率水平

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自今年 3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調 425 點子。雖然聯邦公開市場委員會於本月放慢加息步伐，但環球經濟前景仍然不穩定，預期利率正常化將會繼續。

她指，該行決定調整港元最優惠利率前，己充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響。來年會密切留意外圍環境的變化，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。