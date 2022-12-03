BlockFi宣佈破產更怒告FTX創辦人SBF　分析師宣告：加密貨幣已死

又一間加密貨幣平台倒閉！曾獲FTX支援的BlockFi正式申請破產，並控告FTX創辦人SBF要求交出抵押的Robinhood股票。



FTX破產的動盪餘震未了，加密貨幣公司BlokcFi向美國法院申請破產，該公司與FTX的財務關係緊密，也因而成為加密貨幣領域最新一間崩塌的企業。

根據《紐約時報》報導，BlockFi主要經營著加密貨幣的金融，包括為投資者提供不用信用檢查的加密貨幣貸款，同時為民眾提供高利率的加密貨幣儲蓄服務，曾聲稱截至2021年底擁有45萬用戶。

又一間加密貨幣平台倒閉，BlockFi申請破產

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BlockFi在官方聲明中指出，旗下附屬的8間公司已經依據破產法第11章（Chapter 11）申請破產保護，並透露目前手中約有2.57億美元現金，足以支撐破產程序所需，接下來他們會專注收回FTX等公司的所有債務，不過由於FTX正處於破產程序當中，預計會延遲一段時間才有辦法完成。

今年5月TerraUSD及Luna與美元脫勾，絕大部分價值蒸發時，BlockFi就面臨破產威脅，在6月與FTX達成協議獲得4億美元貸款額度，才勉強渡過難關。實際上，其競爭對手Celsius Network、Voyager Digital等平台隨後都申請破產。

然而隨著FTX陷入危機，BlockFi終究逃不過破產的命運，11月11日FTX申請破產同日，他們也暫停了平台上的提款。「我們和其他人一樣，都是看推特才知道這個情況。」當時BlockFi在一封信中表示，「我們對FTX和Alameda的消息感到非常震驚及難過。」

按照BlockFi披露的資訊，他們大致擁有10萬名債權人，以及100億美元的資產及負債。即使去年該公司總計僱用了850名員工，申請破產的同時也裁減了其中絕大多數的人力。

值得一提的是，BlockFi指出Alameda Research積欠了6.8億美元的抵押貸款，聲稱他們曾與SBF旗下的Emergent Fidelity Technologies簽訂協議，同意向BlockFi付款。

因此BlockFi在申請破產保護時，也向FTX創辦人SBF提起訴訟，要求作為抵押品的Robinhood股份。SBF在今年5月收購了Robinhood 7.6%的股份，價值總計6.48億美元。

BlockFi並不是唯一一間因FTX倒台受到衝擊的加密貨幣公司。2021年受到駭客入侵，損失超過9,000萬美元的日本加密貨幣交易所Liquid，也是靠著FTX的貸款得以繼續經營，後續也被FTX收購，但該平台也在11月15日暫停了提款，至今未恢復。

加密貨幣市場價值大跌，FTX倒台沒有贏家

從Luna、TerraUSD崩盤到FTX倒台，加密貨幣領域或許正面臨前所未有的危機，加密貨幣市場總價值已經跌至7,000萬美元上下，這是自2021年初以來最低的水準，尤其去年11月曾一度高漲到3兆元的規模。

即使沒有直接聯繫，加密貨幣市場的不景氣也在持續蔓延，昨（28）日曾獲選全球20大最受信任交易所的香港AAX，也傳出破產倒閉的消息，副總裁班．凱斯特林（Ben Castlin）表示從公司離職，同時AAX的Facebook、YouTube都無預警關閉。

投行Mizuho Americas資深分析師丹．德雷夫（Dan Dolev）就評論，隨著FTX的崩潰，現在加密貨幣已經正式宣告死亡。他先前就不看好加密貨幣發展，曾在接受《CNBC》採訪時指出，加密貨幣不是種生產性的資產。

德雷夫認為，FTX的消失幾乎不會為競爭對手帶來幫助，而美國最大加密貨幣交易所Coinbase也在這場危機中股價遭受衝擊，與2021年的高點相比已經損失接近90%市值。

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