SBF被捕｜滑下神壇的「薯條哥」——利他主義天才淪狂妄騙徒？

再一次，金融業的惡棍在掉落神壇前，都是萬人追捧的。年僅30歲的Sam Bankman Fried（SFB）曾經是「最帥氣行業」——幣圈的天之驕子，憑着加密貨幣熱潮成為90後全球首富。隨着FTX破產，過去數周忙於向傳媒「解畫」的SFB周一在巴哈馬被補，周二將於當地法庭應訊。據破產申請，FTX拖欠債權人高達30億美元，巴哈馬當局應美國要求拘捕SBF。



擁有蓬鬆爆炸頭的Sam Bankman Fried，出身自學術世家，父母皆為史丹福大學法學院教授，SBF亦畢業自麻省理工大學，畢業後曾在Jane Street任EFT交易員的SBF，衣著打扮都承襲了科網界「牛記笠記」的作風。儘管成為了年輕巨富，看起來親和又率性，一副無害臉。

而且SBF的進步派的作風，嘴邉經烯掛着以財富行善，使其深受左派的愛戴——美國前總統克林頓（Bill Clinton）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）、明星情侶Katy Perry與Orlando Bloom都出席了4月在巴哈馬舉行的加密貨幣活動。就算在傳統鏡頭下也會扮鬼扮馬的SBF未擺脫孩子氣，被一眾比他年長的大人物包圍着，得意洋洋地分享着對數碼資產及金融體系的願景。

今年４月的巴哈馬的加密貨幣活動，FTX邀得美國前總統克林頓（Bill Clinton）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）等重量級嘉賓。（Twitter）

FTX崩盤說起

可是，事件始於本月2日，虛幣新聞網站CoinDesk披露，同樣由SBF創辦的量化交易公司Alameda Research，資產負債表存在很大比例的負債，並以FTX自家發行幣FTT作抵押品，其後加上幣安趙長鵬放風指將拋售手上的FTT，引發巿場恐慌及擠兌。

隨着FTT崩盤，FTX宣布破產，不為人知的幕後操作亦越揭越多。《華爾街日報》報道，FTX把來自自身客戶的加密貨幣借給了Alameda。路透社引述兩名FTX前高層指，SBF把約100億美元的FTX客戶資金轉至Alameda，當中最少有10億美元客戶資金不翼而飛。

FTX涉及挪用客戶資產，接管該公司的新任CEO兼破產企業重組專家John Ray狠批「從未見過如此失敗的企業管理」，企業完全缺乏可信的財務信息。「由鬆散的企業道德、國外充滿漏洞的規管，乃至權力集中於極少數經驗不足、不熟練、易於讓步的人身上，這情況前所未見。」Ray更直言，部分FTX「很大的一部分」資產可能「丟失或被盜」。

FTX風暴另一主要人物、Alameda的CEO兼SBF前女友Caroline Ellison仍未被捕。（Twitter）

利他者變害人精?

短短數天，萬人敬仰的金童變成「馬多夫2.0」，SBF估計仍留守公司所在的巴哈馬，據報美國當局正考慮SBF引渡回美。至於FTX的另一靈魂人物、Alameda的CEO兼SBF前女友Caroline Ellison，連日未有公開露面，但被攝得在紐約買咖啡。

SBF與Caroline Ellison都深信有效利他主義（Effective altruism），二人在Jane Street共事相識，但因信奉有效利他主義而投契。直至後來Caroline加入了SBF創立的Alameda Research。

其中，SBF在大學時主修物理、副修數學，雖然認為大學所學的「很無聊」，但SBF在大學期間認識到有效利他主義。所謂有效利他主義就是一場近年在西方社會風行的社會運動，務求以最有效的方式幫助到最多的人。其中最常見的實踐方式就是為自己選擇一項專業，賺最多的錢，再把錢捐出去。

亦基於這個信仰，SBF甫畢業便投身了金融業，加入了投行新貴Jane Street，在這家紐約證券商任職的短短幾年間，這位初出茅廬的年輕人學會了炒股，並開始買賣比特幣。2017年，加密貨幣才興起第一波熱潮，在華爾街都未搞懂加密貨幣之際 當年比特幣已大漲10倍。但SBF發現到全球各地交易所加密貨幣的差價，當時在美國交易所買進比特幣，即日在日本的交易所賣出便能賺到10%的利潤，SBF與朋友便以這種方式搬磚套利，成立了Alameda Research。

10月31日，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），以視像形式出席香港金融科技周。（資料圖片）

由始至終的高風險

其後，SBF成立了加密貨幣交易平台Alameda Research，以及在2018年，SBF在監管較為寬鬆的香港成立了FTX，提供數十種貨幣、槓桿、指數期貨等高風險衍生商品，。其中，FTX亦以高槓桿作招徠，提供101倍槓桿，直至2021年的新一輪融資後，FTX在批評聲音下才把槓桿上限下調至20倍，但仍然屬於極高風險，與幣安雙雙冠絕同業。

這種高風險操作吸引了大量專業交易員及機難構投資者成為FTX客戶，在短短三年內，FTX乘着加密貨幣牛巿成為大贏家，投資者包括紅杉、軟銀、Coinbase Venture等，成為僅次幣安的第二大虛幣交易所，SBF本身成為身家達200億美元的超級巨富，鍍了金的初創巨子兼投資天才，人人爭相巴結。

今年1月，FTX的巿值達320億美元，SBF更是成為幣圈以外的風雲人物，彭博在今年４月才形容SBF是「幣圈羅賓漢」（Robin Hood of crypto）。SBF又聲言，會把99%的收入捐出去，只要留着1%的錢過著舒適的日子便夠。報道又指，SBF與10名FTX高層「室友」像大學生般同居於巴哈馬的海景豪宅內，SBF估計這裏的另外5人都座擁10億美元身家，全都跟他年紀相若。當時，SBF還稱「FTX是誠實的巿場經營者」，會核查用戶背景、購買碳信用額度來抵消其碳排放，而且比主流金融系統更有效率。

《英雄聯盟》中的「混亂善良型」

作為一位極年輕的超級巨富，SBF的天賦、性格與道德觀都成為傳媒挖掘焦點，除了不修邊幅的外型；喜歡全天候工作、睡在辦公室的豆袋；邊演講邊打機之外。在SBF喜歡的遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）之中，玩家須自選角色的道德和倫理觀——合法到混亂，邪惡到善良。

採訪過他的The Generalist創辦人Mario Gabriele形容，SBF就是屬於「混亂善良型」（Chaotic good）——既是一名虔誠的利他主義者，混亂則見諸於其個人及公司之內，FTX無序的野蠻生長，SBF本人則每天能開16個會、只睡兩小時。「他既開放又神秘、既務實又睿智、既堅持道德原則又靈活，他在混亂中顯得游刃有餘。」

如今這些對這位「幣圈金童」的形容與讚美，似乎顯得相當尷尬，天之驕子成了嫌疑騙子。造福人群的利他主義口號，也被質疑是FTX公關工具、SBF的人設包裝。

SBF在Twitter上解釋為何要在辦公室的豆袋上睡，是為了翌日不用讓頭腦「重新啟動」:

噱頭後一塌糊塗的管理

當FTX崩盤後，這間看似營運有道的企業被揭發管理混亂，會計帳目一塌糊塗；10位年輕主理人同居於巴哈馬的私人豪華莊園內，大搞多邊戀又吸毒，私生活工作零界線下公私不分。

理論上，這類虛幣交易所的利模式是透諣用戶交易時抽手續費，但而非涉入交易，（幣安表示九成收入來自交易費用）但Alameda卻運用客戶的資金進行各式各樣的交易，透過波動套利，換言之，就是濫用了客戶資金作高風險投機。據目前所知，FTX本身共有約160億美元用戶資產，FTX把逾半的用戶資金借給Alameda。

SBF近日接受《華爾街日報》專訪時，方首度承認有超過50億美元的FTX用戶資金被電滙至Alameda的銀行帳戶。另外他又向彭博記者展示財務報表，指有80億美元的預算缺口是由「會計出錯」（misaccounted）導致。無論如何，這間公司的治理出現嚴重問題，同樣可以肯定的是，FTX幾年來亦投放了大額資金於慈善業務。可是，SBF也自知害慘了無數用戶，投放於FTX的大量資產可能血本無歸。

FTX廣告中，SBF亦宣揚自己的理念「我支持加密貨幣，因為我想為世界帶來最大的正面影響。」（FTX廣告截圖）

在FTX出事後，SBF一直擺出一副歉疚的姿態，多次向客戶及受影響人士道歉，堅稱從來沒存心欺騙，強調只是「混亂的會計記帳」所致。SBF繼續接受多家傳媒訪問，反復強調對FTX和Alameda混合資金、Alameda使用FTX客戶資金一無所知，並稱自己為了避免利益衝突而沒有直接參與Alameda的交易和風險管理，被眾多應酬工作所困，難以知悉公司所有營運細節。當記者追問他兩間公司之間的操作及來龍去脈時，SBF很多時都回答不上，或是滿臉不確定，當記者問他到底丟失的錢跑到哪裏時，SBF支吾以對的吐出一句又一句的「我猜……」。

現在我不會想自己（可能入獄）的問題，我現在只在集中去想，還能為客戶做些什麼。客戶才是重要的。

無可否認，由學生時代已深信利他主義的SBF，或真未有詐騙或害人之心，卻揭出新創產業「零治理」的嚴重性。加密貨幣熱潮在過去數年快速崛起，高風險操作在未有規管的環境下爆炸性增長，名人政客追捧加持下，形成了這場幣圈風暴，更多的幣所、金童、KOL滑下神壇並不令人意外。