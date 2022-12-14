幣安一日內淨提現近20億美元　趙長鵬：輪流進行壓測是個好主意

加密貨幣危機令市場關注，全球最大加密貨幣交易所幣安，遭遇大量資金外流，一日內淨提現近20億美元，更一度暫停穩定幣USD Coin（USDC）的提領，目前已經恢復相關交易。



有證據顯示另一家交易所FTX在11月倒台前，可能挪用了客戶資金，交易員們紛紛選擇自己來保管代幣。

根據研究公司Nansen的數據，過去一周從幣安淨流出的數字貨幣價值約37億美元，其中過去24小時流出近20億美元，這個單日流出規模是第二名Bitfinex的近18倍。

加密貨幣交易所資金外流的情況受到市場密切關注，人們擔心在FTX破產及其創始人Sam Bankman-Fried被捕後，加密貨幣領域可能會出現骨牌效應。有人指控FTX非法挪用客戶資金，該公司債權人可能高達100萬之眾，市場對加密貨幣這整個行業的信任出現動搖。

幣安創始人趙長鵬幾天來一直在 Twitter上表達對該公司前景的信心。在周二的一條推特中，他稱幣安「今天」被淨提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是否指的是24小時內。

趙長鵬又指，實際上認為，輪流對每家加密貨幣交易所進行「提領壓力測試」是個好主意。

幣安的原生代幣幣安幣（BNB）隔晚一度下跌逾7％，之後收復失地。