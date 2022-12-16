澳門政府就新賭牌與6博企簽約　企業未來10年投資1188億澳門元

澳門政府今日（16日）與美高梅中國（2282）及銀河娛樂（0027）等6間獲發新賭牌的公司簽約。6間獲發牌的博企，均取得未來10年經營權，同時6間公司在投標文件中承諾投資總額為1,188億澳門元，當中用於開招外國客源市場及發展非博彩項目投資總額為1,087億澳門元，博彩項目總投資額為101億澳門元，即非博彩項目投資金額是博彩項目的10倍。



澳門政府又指出，在6間公司投標文件中，包括未來10年批給期間的發展計劃及執行方案。

澳門政府新聞稿全文如下﹕

今日《特區公報》頒布行政長官批示，公佈了新一輪博彩經營批給公開競投的最終判給結果，行政長官代表澳門特區同六間獲判給的公司簽署了批給合同。

根據競投委員會提交的報告及建議，行政長官今日頒布第218/2022號、第219/2022號、第220/2022號、第221/2022號、第222/2022號及第223/2022號行政長官批示，美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股份有限公司、永利渡假村（澳門）股份有限公司以及澳娛綜合度假股份有限公司獲得娛樂場幸運博彩經營批給的判給。

行政長官今日下午在政府總部，分別同六間獲判給的公司代表簽署了《澳門特別行政區娛樂場幸運博彩經營批給合同》，六間公司的批給期限均為十年，合同自2023年1月1日起生效。

獲最終判給的六間公司在投標文件中，就維持本地員工的就業穩定，以及創設條件促進本地員工向上流動等方面，都作出了明確的承諾。

六間公司在投標文件中所承諾的投資總額為澳門元1,188億元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為1,087億元，博彩項目的投資總額為101億元，非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍。在六間公司的投標文件中，都包括了未來十年批給期間的發展計劃及執行方案。

新的博彩經營批給確定後，澳門博彩及旅遊業的發展將進入新階段，承批公司將按照投標時的承諾，著力開拓外國客源市場以及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等十個範疇，透過舉辦高水平活動及打造標誌性項目，提升澳門的國際形象和對遊客的吸引力。

特區政府將依照新修訂的博彩法的規定，加強對博彩業的監管，並在博彩委員會的統籌和協調之下，以“專人專班”的方式跟進及評核六間公司投標項目的落實情況，在促進博彩業健康有序發展的同時，鞏固澳門世界旅遊休閒中心的定位，促進澳門經濟適度多元化，推動澳門社會、經濟、民生的發展踏上新台階。