虛擬貨幣交易平台AAX倒閉　警拘兩男涉欺詐　主腦捲2.3億潛逃海外

一個以香港為基地的虛擬貨幣交易平台「AAX」上月中以「系統維護」為由開始停運，以致平台內200萬名登記用戶，無法再透過帳戶查閱結餘，亦無法提取及轉移資產。香港警方至今，已接獲世界各地337名苦主舉報，損失金額達港幣9800萬元。

警方商業罪案調查科今日拘捕兩名男子，其中一名為前僱員，另一人為平台管理者，他們均有下決策，散佈虛假消息、利用不法手段使交易平台停運。幕後主腦現時仍在逃，夾帶私逃，連同裝有巨額款項的交易平台虛擬貨幣錢包、私鑰離開香港。款項高達3千萬美元，換算作港幣達2.3億元。消息指，兩名被捕男子為維高資本董事、股東兼CEO梁浩明，以及AAX的創辦人兼前CEO陳振雄（Thor Chan）。



商業罪案調查科高級督察黃仲禮（左）、警司孔慶勳（中）、署理總督察李偉忠（右）交代案件（陳浩然攝）

11月中旬至今警方接獲世界各地337宗報案 涉款$9800萬

商業罪案調查科署理總督察李偉忠指，AAX虛擬貨幣交易所自2019年11月開始運作，由一間設於非洲島國塞舌爾的公司所持有，並在香港另設公司去管理，業務包括從事虛擬貨幣交易，期貨、定期存貨的產品。至2022年11月，平台在世界各地已累積超過200萬名用戶，用戶首先要在平台開設交易戶口，取得登錄名稱、密碼後，便能進行交易。

警方自11月16日開始，陸續收到苦主求助，指平台停止運作。截至今日，警方已接獲337宗舉報，來自不同地區，包括中國內地、台灣、意大利、法國。其中190名苦主屬本地人，總損失金額由港幣幾百元至1260萬元不等，涉及金額達9800萬元。

平台倒閉始末時間線 以「系統維護」作拖字訣

AAX 平台於今年11月12日向外公布以系統維護及更新為由，停止運作，因此客戶不能買賣及提取屬於自己的虛擬資產。當時主腦已連同交易平台虛擬貨幣錢包及私鑰離開香港。

翌日11月13日，平台再透過網頁公布，用戶數據庫出現異常，系統維護時間需要延長7至10個工作天，客戶只能透過帳戶查閱結餘，而無法提取及轉移資產，引起市場關注。

事隔一周，至11月19日，平台發出最後公告，指考慮以發債形式，籌集資金，以維持交易平台的營運。

12月16日，平台停止服務，客戶無法登入戶口，查閱資產結餘，而位於香港北角的辦公室已停止運作，所有員工已被辭退及離職。

警方調查後發現，公司對外宣稱「系統維護」時，流動資產在已出現問題，但主腦及有關被捕人則以「系統維護」作籍口，規避客戶提取資產，透過網頁向外界宣稱上述虛假消息。

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警方今早拘兩人涉兩罪 幕後主腦已捲款離港

商業罪案調查科警司孔慶勳表示， 警方經調查後，今日（23日）拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子，他們分別為平台管理者及前僱員，涉嫌「欺詐」被捕，均有決定公司發放虛假訊息，以延誤向公眾交待停止平台運作。

而其中一名37歲被捕男子，則加控一項「誤導警務人員」罪。調查期間，他謊稱自2021年5月已離職有關公司，沒有參與公司工作。惟警方調查後，相信該名男子屬顧問角色，仍有參與業務會議，故相信他為刻意誤導警員。案中仍有涉案人士在逃，已鎖定部分人，不排除稍後拘捕更多人。

據悉，兩名被捕男子為維高資本董事、股東兼CEO梁浩明，以及AAX的創辦人兼前CEO陳振雄（Thor Chan）。早前，《香港》01記者曾接觸陳振雄時，他亦回覆，早於一年多前已經辭任AAX的所有職務，但手續問題，忘記辭任「AAX Technology」的董事，或忘記將此公司解散，此公司無實際營運。

其中位於北角辦公室已人去樓空，大門緊鎖 。（香港01記者攝）

虛擬貨幣錢包內3千萬美元暫時仍穩妥 無流失痕跡

警方已凍結有關公司、涉案人兩個銀行戶口，總值約200萬元的資產，並扣查兩個分別在港島、九龍的物業，總值約5500萬元，兩個物業分別屬於在逃主腦及其中一名被捕人。

高級督察黃仲禮補充指，目前虛擬貨幣錢包內的3千萬美元資產，仍未被人挪用，無流失痕跡，暫時仍然穩妥。警方會繼續追查資金流向，虛擬貨幣在錢包內流動，並會在適時與海外部門密切聯繫。

警方提醒，近期世界各地的虛擬貨幣平台出現經營困難，導致客戶資產未能提取。而虛擬貨幣交易屬高風險的投資活動，一旦平台停止運作，投資者便不能取回有關資產，損失慘重，亦難以向不受規管的平台追索。投資前，要了解自己承受風險能力，並需了解產品特質。