日本機場限制｜國泰仍與日本當局進行對話　明日中午前公布消息

日本政府於周二（27日）宣布，自本周五（30日）起香港居民只能在東京成田﹑羽田﹑大阪關西及名古屋中部機場等4個機場入境。香港居民在這4個機構以外的各地機場，只能離境。國泰航空（0293）指出，自日本當局於2022年12月27日公布最新的旅遊限制後，與日本相關當局積極溝通，至今對話仍然持續，將於明日（29日）中午前向顧客及社會各界提供進一步資訊。



國泰航空由現時至2022年12月29日往返日本各航點的所有定期航班如常運作。

不過有其他航空公司宣布取消下月往來香港至大阪航班。日本樂桃航空（Peach Aviation）12月28日宣布，因應日本政府的要求，已確定取消於2023年1月20日至2月1日期間出發的香港—大阪（關西）線航班。

樂桃航空在網站刊出通告公布消息，顯示受影響航班為1月21日至2月1日從香港飛大阪（關西）的編號MM068航班，以及1月20日至31日從大阪（關西）飛香港的編號MM067航班。