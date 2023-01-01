陳茂波：對本港今年經濟形勢審慎樂觀　加息或續影響樓市

財政司司長陳茂波今（1日）發表網誌表示，特區政府的防疫工作進入新階段，並持續作出調整，例如近期已取消抵港人士的大部分檢測安排，他又指自己近日到商場購物，不時遇到訪港的旅客，感受到零售市道氣氛正進一步好轉。

陳茂波續指，內地亦將於1月8日起取消入境後檢測和集中隔離等措施。內地及本港的檢疫措施放寬，對跨境人流、物流都會帶來積極支持。可以預期，新一年的訪港旅客人數將明顯反彈；跨境陸路運輸貨量以至香港國際機場的空運貨量等，也會有顯著改善，這將為本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大的復蘇動力。

陳茂波指，全球宏觀大勢仍存在許多不確定和制約發展的因素。

不過他提到，全球宏觀大勢仍存在許多不確定和制約發展的因素。其中一個關鍵變數是美國聯儲局的貨幣政策。雖然美國通脹率已從9%的高位回落至近期7%左右，但勞工市場持續緊絀可能增添工資上漲的壓力，令通脹率前景變得不明朗。

預期今年首季本地消費出現顯著反彈

然而，陳茂波表示仍然對今年本港經濟形勢審慎樂觀、持有相對正面的態度，並期望強大的發展勢頭可為經濟增添更大的恢復動力。而受惠於去年第一季的低基數效應，預期今年第一季本地消費將出現較顯著的按年反彈。

資產市場方面，陳茂波指，在宏觀形勢困擾下，港股去年累積下跌15%，以幅度計是2011年以來最大跌市。市場普遍基於今年經濟基調改善而對港股回升抱有期望。政府會持續加快鞏固及提升本港金融市場的發展，隨著互聯互通持續深化及積極助力人民幣國際化的方向，希望令包括港股在內的金融領域流通量更活躍、產品種類更繁多，讓市場可發展得更寬、更深、更廣。

本港住宅樓市去年首十一個月成交量減少38%，同期樓價回落13.8%。

陳茂波：加息或繼續影響樓市

樓市方面，陳茂波指，環球持續加息及經濟疲弱困擾去年樓市表現。美國去年共加息4.25厘，同期本港一個月銀行同業拆息亦由0.3厘升到接近5厘水平，與其掛勾的按揭貸款的實際利率因而升至鎖息上限，而新批按揭貸款的實際利率亦已由去年初的1.6厘上升到最近的3.125至3.625厘。

本港住宅樓市去年首十一個月成交量減少38%，差估署指數顯示同期樓價回落13.8%。展望今年，陳茂波指，美國加息周期預期尚未完結，本港的按揭利率有機會跟隨市場利率繼續上升，或繼續影響樓市。不過，除了利率因素外，疫情變化、經濟情況、房屋供應及市場氣氛等亦會左右樓市去向。

他認為，市場普遍預期與內地通關將有助提振樓市氣氛，而本港樓市的有序調整，對本港金融體系以至經濟基調並無構成重大影響或系統風險，政府會繼續密切監察市場變化。