K11於航天城內設「Chill Kids Club」　通關後可吸粵西城市家庭客

K11ATELIER宣布，已經與The Wincy Brands於上月正式簽署合作協議，將在位於航天城的K11 ATELIER 11 SKIES寫字樓內，打造全新互動親子天地 Chill Kids Club，最快今年2月開幕。

Chill Kids Club 佔地 32,000 呎，設有18個主題遊樂設施，如全港獨有拱形滑梯、大型波波池、沙池及多個攀爬機關；小朋友亦可在「快樂農場」體驗農場生活，了解生態環境對人類的重要性，培養他們愛護大自然。

Chill Kids Club 亦設有適合 18 個月或以下幼兒使用的「嬰幼兒區」，幼兒可於鋪滿軟墊、五彩繽紛的空間及設施遊玩，有助刺激官能及訓練手腳協調。場內設超大落地玻璃，讓父母及孩子放鬆身心，遠眺機場景色，更可在能容納 100 多人的特色派對空間，參加由專人安排的各類型活動。

K11 ATELIER 對是次合作充滿信心，尤其 11 SKIES 將成為大灣區頂尖旅遊新地標，在完善交通配套及鄰近機場及港珠澳大橋的雙口岸優勢下，將吸引本地市民、大灣區其他城市居民以至海外家庭到訪。K11 ATELIER 將與 The Wincy Brands 成為長期合作伙伴，並積極探討在其他 K11ATELIER 地點合作的可能性。

The Wincy Brands 相信本港與內地通關後，Chill Kids Club 能吸引更多來自中山、珠海、江門、佛山等粵西城市的家庭客群。