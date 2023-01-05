通關如箭在弦　周生生看高一線｜許繹彬

千億成交在長假後重現，騰訊（0700）成領軍份子，其股價曾一度跑贏交易所（0388），盡展大將之風；連日來被視為騰訊「賣仔」而一致慘遭唱淡的美團（3690），跌至175元附近，亦作出絕地反擊，唱淡或做淡的分析員及投資者，極大機會損手而回。



2023年首個交易日，港股開了個好頭，過程有點驚險，港股當日曾急跌逾400點，低見19303點，北水突然降臨，掃起股王騰訊及一眾科技股，令大市過五關斬六將，終於擺脫屢闖不破的二萬點；承接強勢，僅花兩個交易日，貫穿20600點的心理關口，更升穿21000點，可謂吐氣揚眉。

港股這兩日不斷誘使淡友在20000及20400點的關口做淡，以為今年首個交易日偷襲成功，淡友或忽略了北水的強大威力。眾所周知，內地在上月開始，對動態清零的態度無再作任何表態，反而不斷有消息及實際行動為全國「復常」舖路，內地明顯以開放﹑重建經濟為首要任務，當中刺激內需及吸引外資重新出發，重投中國懷抱，必定需有誘因，才會自然振興。

現階段不宜估頂或大手做好

股市領先於實體經濟一步，投資者若認為國內開放後經濟會有突破性的進展，現階段不宜過早估頂及大手做好，仍須留意成交額度是否保持充裕；美股在本年或因加息後遺症較為反覆；除非美股急跌，否則對港股的影響有限，建議投資者可留意以中概股為主的金龍指數走向，有另一番啟示。「中港通關」如無意外在1月8日有限度實行，初期人數或設上限，但始終是好的開端，加上今年雙春兼閏月，復常後中港兩地的嫁娶活動料見頻繁，自由行來港必到金行置辧嫁妝，本地老字號的周生生（0116）料將受惠，水漲船高帶來可觀的收益，不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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