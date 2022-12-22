中港互聯互通加闊　港股交投更暢旺　港交所將受惠｜許繹彬

隨著中證監及證監會日前宣布，為促進兩地資本市場共同發展，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍，容許市值超過50億以上的外國企業可納入港股通，意味著北水南下的選股數量大增，刺激港股成交額攀升。而北上買賣A股的滬深股通納入股份增至2,800隻，預期可帶動外資透過此計劃買賣更多不同類型的A股。

筆者預計，上述舉措擴闊中港「互聯互通」的深度及廣度，將帶動港股成交進一步攀升外，更有助激發大型外資未來進駐香港的決心，料推動香港來年有望重奪IPO市場頭三甲的位置，長遠而言，香港交易所（0388）生意額必會水漲船高。

普天同慶的聖誕節來臨之際，瀰漫濃厚的節日氣氛，全球股市毫無走勢可言，尤以美股為甚，雖然受惠於CPI數據優於預期，一度升穿34000點水平；但鷹派放風指不會有減息的空間，隨即令美股打回原形，重返32000點水平。港股缺乏動力及方向下，上升力度已不復上月勇態，輾轉反側下，回落至19000點附近，成交明顯萎縮至千億，昨天更只有693億，彷彿剩返半日市。

內地因一系列鬆綁防疫措已塵埃落定下，Ａ股反而毫無方向，北水力度變得軟弱無力，拖累港股反覆向下。筆者認為，隨著聖誕及元旦長假將至，全球股市已懷著普天同慶的心情，香港也跟隨國家降低所有防疫措施，苦等三年，終可出外歡度，故股票市場暫時離場，亦屬人之常情。在累積了兩個月升幅下，港股在今年最後半個月裡回氣，亦無可厚非。現階段可說是毫無方向及毫無依據可言，投資者倒不如先稍作歇息，留待明年再戰。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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