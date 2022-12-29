2023年港股料更上一層樓　通關後友邦將受惠｜許繹彬

千呼萬喚的「中港通關」終將成真，內地宣布下月由8日起，相繼取消入境核酸檢測及集中隔離，及恢復港澳口岸邊檢快捷通道。中港恢復兩地往來終見曙光。封關三年，中港兩地經濟亦已冰封三年，這冰河時期裡，百業蕭條，民不聊生；更因持續未能對外通關，令本港就業人口最集中的零售、飲食及旅遊業奄奄一息；尤以旅遊及飲食為甚，許多人因要謀生養家，早已轉行。



香港政府為配合通關，隨即宣佈取消疫苗通行證及限聚令等；現行只維持有限的防疫措施，中港商旅流動重新出發，這意味著這場三年的疫戰，隨著正式通關，而劃上歷史性的句號。

談回香港股市，港股在本年結束前，收到「通關」的大禮後，驅使港股曾重返二萬以上的水平，高見20099點，可是之後出現壓力。壓力來自大市於今年七、八月時，在岌岌可危的前夕，恒指徘徊於二萬點近兩個月，投資者曾一度認為此水平跌不穿，開始在此區間進行吸貨，估計因此積存了相當數量的蟹貨。當升至二萬點時，即進入了蟹貨區，隨即湧現平倉現象。

近期投資者或先行獲利

2022年快將結束，投資者先行獲利或「睇定啲」，屬人之常情，故此大市現階段的走勢將較飄搖。再者，復常的消息傳足近一年，現在終極的「中港通關」方案已近乎落實，復常概念股的炒作或會獲利回吐，這類炒作料會告一段落，投資者若仍眷戀此類股份，就要小心睇位；未來開始留意，疫後或通關後重建經濟的受惠股份，在芸芸股份中，友邦（1299）具備獨特的優勢，可以多加留意。

筆者回顧今年，2022年以23510點起步，截至昨日（28日）收市已累積跌3612點，從點數來說，跌幅好像不算太多；但從今年最低位14597點來計算，跌足近九千點之多，部份股份更跌到體無完膚。因此，投資者應以「驀然回首，展望將來」的態度，重新再作部署，港股可望更上一層樓。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。