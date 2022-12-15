港股升勢威盡全球　留意心理關口前「反高潮」｜許繹彬

港股由十一月起吐氣揚眉，逐步復常及放寬疫情防控措施，乃意料中事，如沒有把握好此升浪的投資者，現階段才入市，值博率在20000點前，皆因在心裡關口前大量「獲利回吐盤」湧現；如拖磨多一段時間，此形態仍未改變，升穿20000點料非難事。一如以往每逢要跨過18800或19600點的大關，均要嘗試衝關數次，方可最後過關，投資者需耐心等候。



股市的此次升勢，主要受惠於內地防疫政策傳來喜訊，進一步公布優化防疫措施，推出「新十條」，包括取消核酸檢測及健康碼、可居家隔離等，為內地居民逐步「復常」傳來佳音，當中尤以營商者歡喜若狂。筆者認為，香港對此抱有無限憧憬，農曆新年前通關言之鑿鑿，可能性邁近了一步；旅遊相關股份（如攜程集團（9961））及老牌的中旅（0308）均應聲炒上。

零售相關股同惠放寬防疫措施

不經不覺踏入十二月下旬，普天同慶的聖誕即將來臨，2022年快到尾聲；全球的投資步伐已開始放緩，港股的成交因而進一步縮減，氣勢料會放緩。投資者可先行在10天線（即19200點左右）作初步部署，小注怡情。隨著港府逐步跟隨國內鬆綁各類防疫措施，「安心出行」宣告完成歷史使命，部份受惠股如太古地產（1972）及九倉置業（1997）等高檔商場股，即時應聲起舞，後者更創下52周新高。筆者認為，相對民生股，領匯（0823）仍算落後，可多加留意。

港股近日走勢威盡全球，鬆綁消息再添助力，衝破20000點大關可謂輕而易舉。衍生產品（如期貨及期權）的好友，以及重倉牛證的好友，正準備磨刀霍霍屠熊之際；但世事往往是「您估唔到」，港股卻反高潮，在本周一下挫463點 ，牛友反遭淡友還擊。

筆者認為，港股每逢到了重要心裡關口，就會表演「反高潮」，每每需要強而有力的理據支持，才得以成功闖關。上周五港股無心插柳之下，攀上19900點，當時確實出乎市場意料之外，即使有水晶球亦未能估計，未來大市繼續「估您唔到」，亦屬正常。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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