大劉購呂麗君灣仔壹環特色戶作價曝光　低銀行估價近16%

《香港01》獨家報道，人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄向前女友呂麗君（現名呂姵霖），購入灣仔壹環頂層特色單位。據田土廳最新資料，單位交易作價為以4,000萬元，較單位估價低近16%。



田土廳資料顯示，雙方買賣協議於去年12月21日訂立，劉鑾雄以4,000萬元購入該單位。據了解劉鑾雄是以首置方式購入有關單位，即只須按物業價值的4.25%支付印花稅。

呂麗君賬面料蝕逾800萬元

是次易手予劉鑾雄的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。而網上銀行估價，該特色戶滙豐銀行估價為4,740萬元。換言之，大劉今次買入單位的價格，較銀行估價低15.6%。

灣仔壹環位於灣仔道1號，為華人置業及市區重建局合作發展的單幢盤，樓高35層，提供237伙。翻查華置於2014年發出的公告，指出呂立強及呂雲峯以5,120.5萬元購入壹環45樓A室，以及1個私家車車位及電單車位。公告亦有指出，有關物業實用面積為1,363平方呎。

另外，資料顯示，呂麗君父親呂立強及兄長呂雲峯，於2014年向華置購入該單位，作價5120.5萬元。及兩人在2017年及2018年，將各自持有的50%權益轉售予呂麗君，作價分別為2,250萬元及2,575萬元。即呂麗君合共以4,825萬元購入該物業。若按最新交易價格計算，即呂麗君賬面料蝕825萬元或17%。

曾發聲明稱交易純為商業交易

呂麗君為大劉前女友，兩人已於2014年分手。在去年12月下旬，有網上流傳的片段顯示，兩人在銅鑼灣皇室堡商場現身。其後大劉發表澄清聲明，指出最近因呂麗君有困難，有事相求，為免小朋友受到影響的關係，逐與對方達成商業協議，強調當日只是與呂麗君在皇室堡的寫字樓簽署商業文件。他在聲明內又指出，有關交易純屬這商業性質，不構成對呂麗君任何財政照顧或支持。

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呂麗君持有藍塘道逾四千呎洋房

除了上述壹環45樓A室特色戶外，據悉，呂麗君亦持有跑馬地藍塘道39號一幢實用面積4,571平方呎的兩層高洋房。她於2016年12月以2.883億元買入該幢洋房，當時成交呎價高達6.3萬元，物業以她個人名義持有。