KDJ應用教學　K值及D值所處位置　更勝K線是否升跌穿D線｜聶振邦

今日繼續探討隨機指標（KDJ）的應用，繼續在K值和D值出現的位置作分享，上回與大家表示50就是數值處於中軸的位置，在其下反映股價走勢偏弱；反之在其上代表股價走勢偏強。單就K值而言，處於50以下還需關注K值串連產生的K線形態，若是一底高於一底，並於D線上下穿梭，兩度見K線由下而上升穿D線，預示股價會見升浪。以中國海洋石油（0883）為例，於2021年11月23至26日，K值為14.997%、18.309%、23.789%和15.155%；D值為18.004%、18.157%、20.973%和18.064%，這四天不論K值和D值都處於50以下。



K線升跌穿D線有啟示

而於2021年11月23和26日K值低於D值，11月24和25日則是K值高於D值，反映K線一度升穿D線（11月24日），繼而K線又見跌破D線（11月26日）。11月26日為星期五，緊接的交易日為11月29日，由11月29日至12月3日，K值為17.193%、17.467%、27.282%、35.571%和33.893%；D值為17.629、17.548%、22.415%、28.993%和31.389%。於11月29和30日K值低於D值，於12月1至3日變為K值高於D值，表示自12月1日起K線第二度升穿D線，並保持在D線之上。參考12月1至3日收市價介乎7.71至7.8元，意味著可於7.8元或以下進場。

K值和D值是否在中軸之上值關注

於2021年12月，最低收市價見於12月14日的7.68元，較上述最高值7.8元錄得賬面損失亦不足1.54%，事後證明當時進場價具防守性。及至12月23日突破8元收市，之後股價便一直上行，截至2022年2月11日收報9.95元，即持股歷時不足兩個半月，較7.78元累升27.56%。同期恒指由23788點升至24906點，累升4.7%，可見當時中海油大幅跑贏大市接近23個百分點。就著K值和D值所處位置而言，自2021年12月17日至2022年2月11日歷時近兩個月，除了2022年1月25日，其他日子均見K值均處於50的中軸之上；D值更連1月25日也在50之上。

何時需要留心K值和D值所處位置

期內當然曾見K線跌破D線，並且是多次出現，卻無礙股價升勢，關鍵在於50的分水嶺。當數值由50之下，升穿50後又能穩定保持在其上，代表股價走勢偏強。反之，當K值處於50之上，K線形態卻是一底低於一底，並於D線上下穿梭，兩度見K線由上而下跌破D線，預示股價會見跌浪。即或K線兩度跌破D線後，又見升穿D線，屆時分析重點落在K值和D值所處位置，要是均在50以下，K線升穿D線的參考性為低，投資者要有跌勢仍要持續的心理準備。以吉利汽車（0175）為例，於2021年11月17至22日橫跨四個交易日，K值為71.528%、69.806%、62.563%和77.435%；D值為57.812%、63.809%、63.186%和70.311%，這四個交易日不論K值和D值都處於50以上。

而於2021年11月17、18和22日K值高於D值，11月19日則是K值低於D值，反映K線一度跌破D線（11月19日），繼而K線又見升穿D線（11月22日）。至於11月23至26日，K值為69.487%、47.243%、37.083%和20.393%；D值為69.899%、58.571%、47.827%和34.110%，於11月23日K線第二度跌破D線，並由11月24日起K值和D值均低於50，預示股價已確立跌勢。參考11月23和26日收市價分別為26.3和24.7元，橫跨三日已累跌逾6%，截至2022年2月11日收報17元，相對24.7元歷時約一個半月再累跌31.17%。

留意於2022年2月4日K值和D值為21.281%和17.011%，是在50以下K線升穿D線，並於2月11日K值和D值為51.318%和44.619%，K值已在50之上，若見D值也能在50之上，並見兩者穩定保持，預示股價升勢確立。由此可見，K值和D值所處位置參考性，更勝K線是否升跌穿D線。下回是KDJ本系列的最後一次探討，會看D值在極端行情和J值的應用。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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