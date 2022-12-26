隨機指標（KDJ）與KD指標　一文教曉掌握異同｜聶振邦

兩周前與大家分享隨機指標（KDJ）有三個參考值，就是K值、D值和J值。公式如下：

K值 =（2/3 x 前一天的K值）+ （1/3 x 當日RSV）

D值 = （2/3 x 前一天的D值） + （1/3 x 當日的K值）

J值 = （3 x K值） – （2 x D值）

【若無前一日K值或D值，以50%代入計算。】

今日繼續與大家分享KDJ的原理及應用，倘若大家對該指標有所認識，應會聽過隨機快步指數（Fast STC）和隨機慢步指數（Slow STC），均涉及兩個參考值，就是K值和D值，所以又稱KD指標或KD線。由於有Fast STC和Slow STC之別，所以相對的K值和D值，表示為FK值和FD值，以及SK值和SD值。不論是KDJ指標還是KD指標，都是由喬治‧萊恩 （George C．Lane）所創製，最初提出的是Fast STC，FK值正是在KDJ指標的未成熟隨機值（Raw Stochastic Value，RSV），而FD值為FK值的平均值，所用天數平均值常見為3天或5天。FK值和FD值的公式如下：

FK值 = RSV =（Cn – Ln）/ （Hn – Ln）x 100%

FD值 = FK值的m天平均值

n: 觀察的交易日數 (一般以9日為基準)

Cn: 第n日的收市價

Hn和Ln: 分別是過去n日內的最高價及最低價

m: 用來計算FD值的觀察交易日數

Fast STC之公式解說

Fast STC適用於短線股價走勢分析；但因頻繁出現買賣訊號，後經改良後提出Slow STC。SK值由RSV改為FD值取代，而SD值為SK值的平均值，所用天數平均值同是常見為3天或5天。SK值和SD值的公式如下：

SK值 = FD值

SD值 = SK值的r天平均值

r: 用來計算SD值的觀察交易日數

Slow STC之公式解說

Slow STC令買賣訊號出現頻率減少，傾向適用於中長線股價走勢分析，不過存在訊號滯後出現錯過最佳交易時機的問題，因此後來提出隨機指標（KDJ）。而不論Fast STC、Slow STC和KDJ，K值和D值的擺動範圍都介乎0%至100%。當將相應的K值和D值各自串連起來，就會形成K線和D線，上回已指出K線是快線而D線為慢線，如此原則在三種指標皆適用。簡單理解若見K線升穿D線，並見繼續高走，預示股價有力上揚，視為買入訊號；反之若見K線跌破D線，並見繼續低走，預示股價仍要下跌，視為賣出訊號。同樣地，如此對K線和D線的互動解讀，於三種指標均適用。

Fast STC和Slow STC常見參數設置

至於參數設置，於Fast STC和Slow STC的常見配搭相同，分別是9天/3天、14天/3天，以及20天/5天，市場上普遍認為20天/5天的配搭具較高參考性。於KDJ指標則涉及三個參數，對應在K值、D值和J值。誠如兩周前指出J值可以小於0%和大於100%，該數值有助超前K值作出買賣訊號預示。常見參數配搭為9天/3天/3天、14天/3天/3天，以及20天/5天/5天，市場上較常用是9天/3天/3天的組合。以恒指為例，若參考KDJ，觀察於2021年12月下旬至2022年1月初，由2021年12月22日至2022年1月3日看到K值均在D值之上，並於1月4日K線跌破D線，視為賣出訊號出現。

而於2021年12月30日至2022年1月4日橫跨四個交易日，相對J值為60.904%、83.678%、71.310%和53.293%，於1月3日J值見回落，較K值早一天出現利淡訊號。嚴格來說，於1月3日開市不足15分鐘，恒指已跌破12月31日收報23397點，並見繼續低走，J值已見「轉角」。若以23397點相對1月6日低見22709點，歷時僅約三個交易日，累跌近690點，若當時進行恒指衍生工具操作反映績效不俗，同期恒生指數期貨累跌711點 (23421點 → 22710點)，以大期每1點為50元計算，於短時間內便可賺逾35,000元。

有關KDJ的其他應用探討，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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