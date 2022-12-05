隨機指標（KDJ）運算公式　不少人搞錯J值　應自行考證｜聶振邦

隨機指標（KDJ） 運算公式，原來市場上不少人弄錯了！上回開始探討一種股價指標之中的逆向指標，就是隨機指標（KDJ），從其英文簡稱有三個字母，不難看出這是由三個參考所組成的指標，就是K值、D值和J值。



上回已帶出該指標的一個重要基礎，就是未成熟隨機值 (Raw Stochastic Value, RSV)，重溫公式如下：

RSV = (Cn – Ln) / (Hn – Ln) x 100%

n: 觀察的交易日數 (一般以 9 日為基準)

Cn: 第n日的收市價

Hn和Ln: 分別是過去n日內的最高價及最低價

現與大家分享透過RSV如何計算K值、D值和J值的公式：

K值 = (2/3 x 前一天的K值) + (1/3 x 當日RSV)

D值 = (2/3 x 前一天的D值) + (1/3 x 當日的K值)

J值 = (3 x K值) – (2 x D值)

[若無前一日K值或D值，以50%代入計算。]

隨機指標（KDJ）是一種股價指標之中的逆向指標。﹙資料圖片﹚

J線在反映K值和D值的乖離程度

當K值、D值和J值各自向前推移，就會形成三條線段，相對是K線、D線和J線。按上述公式，J線是由D值和K值的倍數對減所產生，至於K線就是RSV的平滑移動平均線 (又名「指數移動平均線」，EMA)，一般以 3 日為基準；D線則是K值的平滑移動平均線，同樣一般以 3 日為基準。而跟這指標相似的是KD指標，差別不只在於有否J線，公式於K值和D值的運算公式也有分別 (將於下回詳述)。J線的作用是在反映K值和D值的乖離程度，從而領先K值和D值顯示頂部和底部。

J值較K值提早發揮預警作用

按以上公式，K線是快線而D線為慢線，倘若股價快要見頂，雖然本應K值大於D值，但因K值會先於D值開始減少，最終變為D值大於K值。而透過3倍的K值與2倍的D值對減產生的J值，數值減少速度會比K值更快，提前發揮股價見頂的預示作用；反之在股價快要見底之時，按上述邏輯，同樣是J值先於K值見「轉角」，提前發揮股價見底的預示作用。有別於K值和D值均介乎0%至100%，J值可以小於0%和大於100%，相對小於0%，預示股價將要見底；而大於100%，預示股價將要見頂。

查證J值的正確計算方法

說到這裡，想與大家分享撰寫此文時的一個重要發現，正是關於上述J值的公式，談到這個隨機指標，主流的資料庫網站如維基百科、MBA智庫百科及百度百科等，顯示公式都是「(3 x D值) – (2 x K值)」，但這跟事實不乎。以阿里巴巴─SW (9988) 為例，於2022年1月20日顯示的K值和D值分別是56.481%和63.873%，J值是41.699%。若按上述「(3 x D值) – (2 x K值)」計算，J值所得是78.657%。

至於透過「(3 x K值) – (2 x D值)」的計算，就是41.699%，與實際數字相乎，故不排除市面上的資料庫網站，都是互相參考，卻缺乏實際的考證，才會列出錯誤公式。正因上述問題，原本慣常筆者用大約一小時完成的撰文，現在大家讀到的這篇卻用了超過兩小時才完成，超過一半時間用於查證J值的正確計算方法。因此，希望大家日後參考資料庫網站的內容時，除了參考多於一個網站，在許可的情況下，大家也應自行考證，這樣對於「求真」有莫大幫助。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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