隨機指標（KDJ）的K線與D線　善用及誤用有辦你睇｜聶振邦

有關隨機指標（KDJ）的討論，來到第四回，原意是跟之前已探討的技術指標一樣，只是專注分享其原理和應用。但今次的指標在與大家分享原理之時，意識到KD指標可視為KDJ的雛型，因此在上回撰文時隨機快步指數（Fast STC）和隨機慢步指數（Slow STC）兩種技術指標。雖然三種指標計算K值和D值的公式都不同；但於分析股價走勢時亦見相同參考性。誠如上兩回跟大家表示，K線是快線而D線為慢線，以及K值和D值同樣介乎0至100。論到後者，50作為中軸，當K值和D值處於中軸之下，反映股價走勢偏弱，數值越小，股價越見下行；反之數值在中軸之上，表示股價走勢轉強，數值越小，股價越見上揚。



二重分析判斷走勢是否轉強

再看前者，當K線升穿D線，視為股價走勢轉強；反之當K線跌破D線，視為股價走勢偏弱。若配合參考K值和D值交匯時的位置，對於掌握股價「轉角」真假幫助很大，不過要留意位置參考要以相反理解，對於上述K線升穿D線，出現位置在50以下較在50以上，股價轉弱為強的參考性為高。究其原因，當K值和D值處於中軸之下，誠如上述分析，反映股價走勢偏弱，基於K線是快線而D線為慢線，理應K線的下行速度轉D線的為快，意味著K線先於D線「觸底回升」，那時股價再度轉跌機會較小，因此當其後K線升穿D線，視為較強的買入股份訊號。

恒指案例解說轉角力度強弱

以恒指為例，於2021年4月13至15日參考KDJ（參數為9，3，3）的K值和D值，相對是46.851%、59.1%和59.093%，以及56.583%、57.842%和58.467%，可見在4月14日K線升穿D線，不過當日的K值和D值為59.1%和57.842%，均高於50，表示在中軸之上，屬於股指或股票「轉角」力度較弱狀態。於2021年4月14日恒指收報28900點，其後高位見於4月29日的29405點，歷時半個月，僅多升約500點而已，便見回落。不足半個月恒指於5月13日收報27718點，亦是當日低位，較29405點下滑近1,700點；較4月14日收報28900點也低近1,200點。

留意當時於5月13至17日連續三個交易日，K值和D值，相對是11.153%、18.918%和29.927%，以及17.015%、17.966%和23.947%，於5月14日K線升穿D線，並且K值和D值為18.918%和17.966%，遠低於50的中軸位置，20以下視為已進入「超賣區」。於當時出現K線升穿D線，屬於股價「轉角」力度較強狀態，所以相對2021年4月14日出現的入市訊號；5月14日出現的是更強烈的訊號。結果於5月14日恒指收報28027點，至6月2日高見29490點，同為歷時約半個月，這次是累升超過1,460點，是上述約500點多出接近1.9倍。

恒指處超賣區上揚暴發力強

之後在同年7月12日K線升穿D線，跟5月那次情況相近，當日K值和D值分別是20.4%和17.403%，亦是在「超賣區」附近，恒指收報27515點，相對四個交易日後於7月16日高見28218點累升逾700點，跟5月那次一樣於短時期恒指顯示上升的暴發力。而對於K線跌破D線，按上述邏輯，就是交匯出現在80以上的「超買區」可理解為較強烈的沽貨訊號，又以恒指為例，於2021年6月28至30日K值和D值，相對是86.721%、76.366%和62.305%，以及78.628%、77.497%和69.901%，於6月28日K值在「超買區」之內而D值也在「超買區」附近。

於2021年6月29日K線跌破D線，並且K值和D值為76.366%和77.497%，兩者繼續靠近80的「超買區」水平，當日恒指收報28994點，相對7月9日低見26861點，於七個交易日累跌逾2,100點，並可留意於7月12日（接緊的交易日）K線再度升穿D線，那時分別是20.4%和17.403%，又回到「超賣區」附近，恒指收報27515點，對比7月16日高見28218點，四個交易日又累升逾700點呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。